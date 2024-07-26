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洗衣精宣稱的滅菌率不明確 公平會予以警示

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

公平會26日第1710次委員會議通過，吉尼寶貝國際股份有限公司於網站銷售酷咕鴨洗衣精，廣告宣稱「通過SGS國際機構檢測達99.9％消滅白色念珠菌」，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會表示，吉尼公司於該公司網站銷售酷咕鴨洗衣精，廣告宣稱「通過SGS國際機構檢測達99.9％消滅白色念珠菌、大腸桿菌」，並佐以經SGS檢測報告，經公平會調查發現該檢測結果，其中白色念珠球菌之滅菌率為98.2％，並非99.9％，雖廣告中呈現檢測報告的2種滅菌率數據為「98.2」、「＞99.9」。

但該數據除未揭示分別代表何菌種之滅菌率外，其文字甚小，與廣告中表示「『99.9％』消滅白色念珠菌」大小顯不相當，廣告整體有使人誤認案關商品可消滅白色念珠菌達99.9％，已違反公平交易法第21條第1項規定。考量廣告已將滅菌率數據以較小字體呈現出來，且案件調查期間已修正廣告宣稱，其違法情節尚屬輕微，故不處罰鍰，予以警示。

公平會提醒，業者刊載廣告內容，應注意廣告資料之完整性、正確性與真實性，俾免觸法。

公平會 廣告

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