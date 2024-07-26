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北市抽查寵物食品21件不合格 分裝飼料居多

中央社／ 台北26日電

北市動保處今天表示，為確保毛孩健康，抽查犬貓飼料、罐頭、零食等共67件寵物食品，其中21件標示不合格或未申報，包含20件分裝飼料、1件貓罐頭，已輔導業者改善。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，因應市售寵物食品多樣化，執行上半年抽查行動，抽查後21件不合格或未申報，已要求業者改善；另送驗45件寵物食品分析成分，結果皆符合動物保護法規定。

動保處表示，市府每年會監測市售寵物食品衛生安全，農業部自7月1日起訂定「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」已生效，北市將加強稽查寵物食品廣告標示是否涉療效或誇大不實。

動保處指出，此次抽查67件寵物食品，21件標示不合格或未申報，包含1件貓罐頭、20件分裝飼料，分裝飼料有10件未標示製造業者名稱、地址及電話，經輔導後皆已改善。

動保處表示，分裝寵物食品會有標示不清等狀況，讓消費者無法辨識內容物，去年曾查獲有業者在狗飼料標示可促進防禦與傷口癒合的文字，認定誇張不實，依違反動保法裁罰新台幣3萬元以上、15萬元以下。

動保處指出，寵物食品可提供寵物所需營養，但無法恢復健康，飼主發現寵物健康有問題，應諮詢獸醫師，不要相信宣稱食用後可預防或治療疾病的廣告。飼主選購寵物食品，應注意包裝要有完整及清楚中文標示，可先至農業部寵物食品申報網頁查詢。

此外，動保處透過政府專屬簡訊平台發送3000則簡訊，提醒寵物登記的飼主，應依動保法替寵物絕育或申報免絕育，以免受罰，毛孩絕育完成可申請補助。

動保處表示，設籍在台北市的飼主，若要申請補助家犬貓絕育費用，是採先手術後申請，市民可先自選動物醫院，完成植入晶片及寵物登記注射和狂犬病預防疫苗，就能申請補助，公犬貓補助800元、母犬貓1500元，今年申請只到12月20日。

動保處指出，依動保法規定應替寵物絕育或申報免絕育及無繁殖需求，若違規可處飼主5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

北市 寵物 飼料

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