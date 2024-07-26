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推身障機構秋節產品 陳時中：青年「吃甜甜、生孩子」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社家署今天下午在台北車站一樓大廳舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長呂建德與身障庇護工場員工合影。記者林琮恩／攝影
社家署今天下午在台北車站一樓大廳舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長呂建德與身障庇護工場員工合影。記者林琮恩／攝影

中秋節將至，衛福部社家署今天舉行每年一度的「挺好的 身障福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動」。曾於109年擔任該活動代言人的行政院政務委員陳時中鼓勵民眾購買身障團體製作的秋節產品，藉由社會力量支持身障族群，年輕人買了月餅可以「吃甜甜、生孩子」，老人家則是「吃甜甜、多運動」。

社家署今天下午在台北車站一樓大廳舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，現場集結來自全台共15家身心障礙福利機構及團體展售禮盒，有月餅、手工餅乾、咖啡及文創商品，種類多元，現場並設置音樂午茶區，讓民眾能夠放鬆品嚐身心障礙者所製作的優質產品。

賴清德總統透過影片，推薦民眾購買身障者庇護工場製作的產品。行政院政務委員陳時中則說，自己擔任代言人時，曾到庇護工廠參觀，產品用料、做工實在，品質「挺好的」。

衛福部政務次長呂建德說，中秋節是充滿感恩的好日子，民眾團圓送好禮、吃月餅，推薦民眾選購身障朋友用愛心製作的產品，透過購買幫助身障朋友，也讓自己的心更溫暖；這些產品用料實在、價格合理，是秋節送禮的最好選擇。

民眾可撥打0800-815-179電話洽購，或加入Line@客服（搜尋官方帳號@551elhck），由一對一的專人服務，也可至社家署「優先採購網路商城」（https://ptps.sfaa.gov.tw/mall）採購。

「障礙是一種狀態、並非永久，身障者、身障團體需要社會共同協助。」陳時中說，政府去年通過身障資源布建5年計畫，目前已設置912處身障據點，讓障礙者有所依靠，「他們雖有障礙，但仍是社會有用的人，發揮集體力量，可為社會做出更多貢獻。」103年政府已自主承諾遵守身障權利公約（CRPD），未來將持續支持身障者，讓社會更健全。

呂建德表示，身障資源布建計畫，5年共投入480億元，共設有4大策略，包括有效降低家庭照顧者負擔、擴充社區照護資源、提升機構照護品質、吸引勞動力投入身障照顧等。

衛福部政務次長呂建德（右4）說，中秋節是充滿感恩的好日子，民眾團圓送好禮、吃月餅，推薦民眾選購身障朋友用愛心製作的產品，透過購買幫助身障朋友，也讓自己的心更溫暖。記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長呂建德（右4）說，中秋節是充滿感恩的好日子，民眾團圓送好禮、吃月餅，推薦民眾選購身障朋友用愛心製作的產品，透過購買幫助身障朋友，也讓自己的心更溫暖。記者林琮恩／攝影
社家署今天下午在台北車站一樓大廳舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，社家署代理署長張美美（中）至現場15家身心障礙福利機構及團體攤位參觀。記者林琮恩／攝影
社家署今天下午在台北車站一樓大廳舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，社家署代理署長張美美（中）至現場15家身心障礙福利機構及團體攤位參觀。記者林琮恩／攝影

中秋節 身障者 陳時中

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