兒盟調查：台灣兒少7成運動不足 半數不知奧運

巴黎奧運在即，台灣兒童卻運動不足，兒盟調查顯示，台灣有7成11歲至13歲學童運動未達WHO標準，且有近4成都不運動，也有半數兒少對運動賽事關注度不高、不知道奧運。

2024年夏季奧運即將在法國巴黎登場，全球掀起運動熱潮，兒盟今天發布2024台灣兒少運動狀況及家長支持調查，了解台灣兒少的運動習慣。

兒盟指出，台灣11歲至13歲學童的運動現況令人擔憂，世界衛生組織（WHO）建議兒少每週運動應達7小時以上，也就是扣掉體育課至少還要運動5.5小時，但調查顯示，台灣兒少的課餘運動平均時數僅3.3小時，只有29.3%的學生在課餘時間能運動達5小時以上，且隨著進入國中，達標比例顯著下降，換言之，有7成以上的兒少運動量不足。

此外，也有超過半數（56.2%）兒少課外運動時間不到2小時，當中甚至近4成（38%）學生幾乎不運動，長期運動不足導致近2成（18.4%）學生體能不佳，跑操場時容易感到胸口痛或快要昏倒。

兒盟調查也發現，性別及年齡也大大影響兒少運動習慣，其中台灣女生運動量普遍低於男生，且隨著升學階段而擴大差距，其中國小女生有20.2%的課外運動時間達5小時的標準，但到了國中卻只剩下11.5%，僅1成達標，遠低於男生的3成6（36.8%）。

進一步分析女生運動量不足的原因，兒盟說，主要包含性別刻板印象，傳統觀念認為女生不適合運動，導致家長對男女生的運動支持程度不一；調查也顯示，國中男生平均獲得12.2分的家長運動支持，而國中女生僅有11.1分。

另外也包含生理因素，調查顯示，有14.4%的女生因生理因素而影響運動意願，遠高於男生的2.9%；最後則是外觀焦慮，隨著青春期發育，女生更容易因運動時覺得自己不好看而不想運動（國小女生14.5%，國中女生22.7%）。

兒盟指出，父母的運動習慣與孩子的運動狀況息息相關，調查發現，父母都運動的孩子課餘運動量達5小時有34.9%，比父母都不運動的孩子達標25.3%多1成，但令人擔心的是台灣父母親似乎不愛運動，調查指出，僅24%的父親和12%的母親經常運動，35%的父親和49.7%的母親很少或完全不運動。

兒盟調查也發現，兒少對運動賽事關注不高，僅有48.4%的學童表示知道今年有奧運賽事，而台灣兒少對體育賽事節目的觀看頻率也不高，僅14.6%表示經常觀看，31.7%偶爾觀看，19%表示完全不看。

兒盟表示，運動量不足又久坐，最顯而易見的影響在於兒童肥胖問題，面對低落的兒少運動習慣，呼籲家長要以身作則，培養自身運動習慣並陪伴孩子運動，學校也應增加體育活動，政府也可加碼動滋券，建議將動滋券發放年齡下修至國中一年級，提供更多友善的場館及課程資源，以提升國中生運動意願。