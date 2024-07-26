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保障健保點值 政務委員陳時中：0.95只是「目標值」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院政務委員陳時中今出席社家署身障福利機構秋節產品推廣活動時表示，健保點值每點0.95元「只是目標值」。記者林琮恩／攝影
行政院政務委員陳時中今出席社家署身障福利機構秋節產品推廣活動時表示，健保點值每點0.95元「只是目標值」。記者林琮恩／攝影

醫界提出保障健保1點1元，但立院未通過，改以主決議方式，報保障點值每點0.95元。不過，行政院政務委員陳時中今出席活動時表示，健保點值每點0.95元「只是目標值」，健保點值是動態的，且全台6個健保分區，有些共管狀況良好，點值可達1點0.92元或0.93元，齊頭式的平等反而不公平，「政府的目標是讓醫療品質更好。」

陳時中提出「健保瘦身」，要讓包含癌症新藥基金、護理津貼在內的17項健保項目，轉以公務預算支付。他表示，健保瘦身「不是想瘦就瘦」，但移除部分讓健保資源過度使用的重複項目，可挪出約百億經費，減輕點值壓力，政府將從管理、支付、給付標準等方面進行健保改革，也會挹注公務預算。

另，陳時中昨天接受媒體專訪時提到，政府的政策方向是讓健保與長照「連成一體」。他今天表示，賴清德總統看得遠，知道醫療與照護彼此影響，照護得好、醫療用得少，醫療做得好、照護也較省力，未來會持續推動醫療、照護的整合，並藉有兩者結合，讓社區更好。

陳時中說，政府推動在宅急症醫療，即是整合醫療與照護的想法，讓軟組織、尿路感染、肺炎等病人在家接受長效型抗生素照顧，除可省去住院醫療費用，長者出門就醫常面臨困難，在家進行照護也能省下交通費用，「醫療、照護都省錢。」

健保點值 癌症新藥基金 陳時中

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