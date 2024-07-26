保障健保點值 政務委員陳時中：0.95只是「目標值」

醫界提出保障健保1點1元，但立院未通過，改以主決議方式，報保障點值每點0.95元。不過，行政院政務委員陳時中今出席活動時表示，健保點值每點0.95元「只是目標值」，健保點值是動態的，且全台6個健保分區，有些共管狀況良好，點值可達1點0.92元或0.93元，齊頭式的平等反而不公平，「政府的目標是讓醫療品質更好。」

陳時中提出「健保瘦身」，要讓包含癌症新藥基金、護理津貼在內的17項健保項目，轉以公務預算支付。他表示，健保瘦身「不是想瘦就瘦」，但移除部分讓健保資源過度使用的重複項目，可挪出約百億經費，減輕點值壓力，政府將從管理、支付、給付標準等方面進行健保改革，也會挹注公務預算。

另，陳時中昨天接受媒體專訪時提到，政府的政策方向是讓健保與長照「連成一體」。他今天表示，賴清德總統看得遠，知道醫療與照護彼此影響，照護得好、醫療用得少，醫療做得好、照護也較省力，未來會持續推動醫療、照護的整合，並藉有兩者結合，讓社區更好。

陳時中說，政府推動在宅急症醫療，即是整合醫療與照護的想法，讓軟組織、尿路感染、肺炎等病人在家接受長效型抗生素照顧，除可省去住院醫療費用，長者出門就醫常面臨困難，在家進行照護也能省下交通費用，「醫療、照護都省錢。」