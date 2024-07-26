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東部鐵公路中斷 新臺馬輪28日起免費接駁、明受理登記

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部航港局調度新臺馬輪（可載運45部小客車及642名旅客）28日起投入疏運。圖／航港局提供
交通部航港局調度新臺馬輪（可載運45部小客車及642名旅客）28日起投入疏運。圖／航港局提供

受凱米颱風影響，東部鐵公路多處發生坍方及土石流，尤其和仁至崇德路段有3處嚴重坍方，連帶影響台鐵搶修進度，交通部航港局協調，已調度新臺馬輪（可載運45部小客車及642名旅客）28日起投入疏運，明天起開始受理民眾登記，28日至30日每日將開放6輛大客貨、30輛小客車、8輛機車及候補10輛小客貨預約登記。

航港局表示，受凱米颱風外圍環流影響，今、明天因海象不佳、未達適航條件，為爭取疏運時效，已緊急協調新台馬輪於海象緩和之際，28日起啟動海運備援，明天起開始受理民眾登記。其中，蘇澳花蓮預計28日上午8點開航，花蓮往蘇澳預計下午1:30開航，航程時間約2個半至3小時，預約民眾須提早1個半小時前報到。

航港局說，此次因應災害應變，海運備援服務皆不收費，計畫時間會視鐵公路修復情形滾動式檢討，有需要延長會再協調。另為提供便民服務，此次預約採至航港局官方LINE帳號登記，民眾不須至港口現場登記，如有問題可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另於蘇澳港旅客服務中心及航港局東部航務中心也有專人提供諮詢服務。

航港局表示，目前已規劃7月28日至7月30日共3日疏運航班，每日將開放6輛大客貨、30輛小客車、8輛機車及候補10輛小客貨預約登記至官方LINE登記時，須註明登船日期，並提供姓名、身份證字號、車號、聯絡手機、車輛種類等資訊，登記車輛應由駕駛隨行，不接受僅運送車輛而無隨行駕駛情形。

航港局說，有關新臺馬輪搭乘船舶及託運車輛相關訊息，將於今天下午6時前公布於該局官網「蘇花海運備援資訊專區」。另7月29日後的航班，受花蓮港潮汐影響，恐與7月28日開航時間不同，提醒民眾留意。

航港局 花蓮 蘇澳

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