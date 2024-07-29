台北君悅住房三連發、餐飲65折吸客 親子住房贈光影展門票 攜手中華職棒推運動主題專案

台北君悅酒店餐飲、住房祭出超值優惠，搶攻親子出遊商機。 圖／台北君悅酒店 提供

台北君悅酒店今年暑假三檔住房優惠齊發，瞄準親子度假、國內外來台商務旅客及職棒運動迷三大族群，分別推出「夏．親子總動員」、「盛夏樂遊假期」及專為運動迷打造的「中華職棒明星賽」住房專案，集結酒店招牌美食、信義區周邊必訪特色商家，以推廣「城市體驗」為主軸，於九月底前，力拼為暑假期間單月住房率帶動5%以上成長。同時，館內餐飲主攻凱菲屋吃到飽優惠，免費加入凱悅天地會員，8月31日前每週一至週三、二人以上同行，預訂凱菲屋下午茶享65折優惠。

凱悅天地會員八月底前每週一至週三預訂凱菲屋下午茶用餐，兩人以上同行65折。 圖／台北君悅酒店 提供

首度聯名中華職棒推「中華職棒明星賽．住房專案」

今夏體育盛事滿滿！台北君悅酒店與中華職棒首度合作，推出「中華職棒明星賽．住房專案」，以「五星住宿x五重住房禮遇」為專案亮點，住宿期間享有凱菲屋豐盛早餐、Cheers歡飲廊經典雙寶牛肉麵兩客，更提供房客150元YOXI乘車金搭車至大巨蛋球場，每房贈送一份明星隊禮包（含限量版短袖T恤及長襪各一件），此外，前五名預訂套房以上房型者加贈限量版明星賽簽名球一個，全方位體驗專為運動迷打造的風格假期，九月底預訂前每晚9,800元+15.5%起。

暑假週末限定親子假期，力邀孩童參與精彩主題互動課程。 圖／台北君悅酒店 提供

多元行程體驗 「夏‧親子總動員」

9月底前每週五至日限定！房客入住可享翌日凱菲屋自助早餐兩客，贈送今夏最受矚目「teamLab光影藝術展門票」，前往台北科教館體驗前衛藝術視覺震撼（每房依住房登記人數至多提供四張）。同時，入住期間指定時段也可參與一堂與海洋家族合作的兒童體驗課程，由專業老師開設的動物觀察課、模特兒養成營、小小烘焙師、小小牙醫師、歡樂律動等輪番開課，適合5至12歲兒童與家長一同體驗，週日入住，再享隔日延後下午兩點退房禮遇，每晚9,600元+15.5%起。

101景觀客房。 圖／台北君悅酒店 提供

專屬商務輕旅行「盛夏樂遊假期」

鎖定商務旅遊客層，台北君悦今夏推出療癒系「盛夏樂遊假期」，精選全台十大必訪按摩據點「不老松信義行館」全身40分鐘按摩券、凱菲屋自助早餐，晚間六點至八點期間至Cheers歡飲廊，房客可暢享精選飲品、炸物、起司盤等，專案適用九月底前平假日，每晚11,800元+15.5%起。

詳情可洽詢專線（02）2720-1234、線上訂位：https://bit.ly/CF_formosa、線上訂房：https://bit.ly/GHT_SummerEscape。