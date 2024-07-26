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原來一直都搞錯 專家教你這樣擠檸檬汁才不浪費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
想要擠出更多檸檬汁，可以掌握「多汁三部曲」。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉絲專頁
想要擠出更多檸檬汁，可以掌握「多汁三部曲」。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉絲專頁

夏天來杯檸檬水消暑解渴，不過，一般人擠檸檬汁多是先將檸檬切半，「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉絲專頁表示，想要擠出更多檸檬汁，可以掌握「多汁三部曲」。

何謂「多汁三部曲」？農糧署表示，首先「切4刀」，從3分之1處切下4個邊；接著「對折擠」，切下來的4個邊，對折擠出檸檬汁；第3步驟是「扭轉心」，中心以擰毛巾方式扭轉。

農糧署表示，檸檬以屏東、高雄為主要產地，其中屏東有來自大武山的好水，加上日照充足、溫度穩定等特色，適合檸檬生長，產量約占全台7成以上。檸檬水可用檸檬1顆以水1300cc的比例稀釋調整；或可做薑汁檸檬氣泡飲，以檸檬2顆搭配氣泡飲1000cc 比例調整，加入生薑泥可增添風味。

屏東 毛巾 農糧署

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