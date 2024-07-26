快訊

誇張！彰化鹿港大淹水…民眾當街跳水游泳 苦中作樂畫面曝

權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

颱風催漫博人氣 破萬漫迷傘陣搶入場

中央社／ 台北26日電

颱風凱米影響，第23屆漫畫博覽會取消昨天活動，今天上午揭開4天展期，即使雨勢陣陣，20個出入口不到8時便排滿破萬名人龍，還有外縣市漫迷在颱風來襲前就到台北「待命」。

去年漫畫博覽會開幕首日碰上颱風杜蘇芮外圍風雨，仍催出買氣與人潮，創下首日進場人次15萬紀錄。今年颱風凱米攪局，活動即便取消1天，漫迷擔憂搶不到商品，反而湧現「報復性」消費人潮。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿向中央社記者表示，今天10時開放入場前外場估計排滿約2、3萬名民眾，主辦單位已透過粉專呼籲民眾可分散時間入場，希望外縣市民眾留意所在地區安全性再前來。

第23屆漫畫博覽會與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展同步登場，遊戲「原神」攤位格外受矚。今年高中畢業將升大學的1名陳姓學生向記者表示，他與朋友們在颱風來襲前便從台中前來，昨天上午9時多到現場排隊，就是為了「原神」票券。

也有幾名大學生分別從宜蘭、台中各地結伴前往而來，同為「原神」票券而在昨天晚上9時多在場外等候，當時各出入口都已聚集零星人潮，便是預估活動取消1天，會累積更多人提早前來排隊準備搶購商品。

第23屆漫畫博覽會即日起於台北世貿一館展出至29日。

中央社 朋友 颱風

延伸閱讀

卓榮泰台南勘災 宣布農業天然災害貸款半年免息

凱米致受困 4架軍機支援離島疏運 民航局協調增「台北-花蓮」航班

凱米颱風災後復原 工程會開立公共設施災損專案

4架軍機支援離島疏運 民航局持續協調加班機、放大機型

相關新聞

東部鐵公路中斷 新臺馬輪28日起免費接駁、明受理登記

受凱米颱風影響，東部鐵公路多處發生坍方及土石流，尤其和仁至崇德路段有3處嚴重坍方，連帶影響台鐵搶修進度，交通部航港局協調...

史上最多！台灣寶可夢中心開賣107款新品 放大絕曝1句話引網讚：日本才剛出

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）明日（7月27日）將一口氣開賣107種新品，還放大絕表示「商品價格等資訊，歡迎來店確認挑選」引起熱議，卻讓網友狂讚不已，直呼「繼續支持你們」、「日本才剛出」，讚賞台北寶可夢中心出貨效率極快。

影／第23屆漫畫博覽會今登場 數萬動漫迷擠爆現場

第23屆漫畫博覽會原訂昨天舉行，因為受到凱米颱風影響停辦一天，今天在台北世貿一館正式登場，一早就有破萬動漫迷在場外排隊等...

原來一直都搞錯 專家教你這樣擠檸檬汁才不浪費

夏天來杯檸檬水消暑解渴，不過，一般人擠檸檬汁多是先將檸檬切半，「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉絲專頁表示，想要擠出更多檸...

5～6月統一發票OKmart開出200萬元特別獎！中獎人只花65元 獎落這縣市

113年5～6月統一發票中獎號碼出爐，中大獎的幸運兒再添一名，僅花費65元就中了特別獎200萬元。

他曾1天抽3包的老菸槍 醫「1舉動」從病魔手中搶命

曾經的「老菸槍」游先生，從15歲就開始抽菸，菸癮大時每天抽2包且長達20年，戒菸後7至8年在醫師鼓勵下，參與衛福部低劑量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。