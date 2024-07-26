颱風催漫博人氣 破萬漫迷傘陣搶入場

颱風凱米影響，第23屆漫畫博覽會取消昨天活動，今天上午揭開4天展期，即使雨勢陣陣，20個出入口不到8時便排滿破萬名人龍，還有外縣市漫迷在颱風來襲前就到台北「待命」。

去年漫畫博覽會開幕首日碰上颱風杜蘇芮外圍風雨，仍催出買氣與人潮，創下首日進場人次15萬紀錄。今年颱風凱米攪局，活動即便取消1天，漫迷擔憂搶不到商品，反而湧現「報復性」消費人潮。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿向中央社記者表示，今天10時開放入場前外場估計排滿約2、3萬名民眾，主辦單位已透過粉專呼籲民眾可分散時間入場，希望外縣市民眾留意所在地區安全性再前來。

第23屆漫畫博覽會與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展同步登場，遊戲「原神」攤位格外受矚。今年高中畢業將升大學的1名陳姓學生向記者表示，他與朋友們在颱風來襲前便從台中前來，昨天上午9時多到現場排隊，就是為了「原神」票券。

也有幾名大學生分別從宜蘭、台中各地結伴前往而來，同為「原神」票券而在昨天晚上9時多在場外等候，當時各出入口都已聚集零星人潮，便是預估活動取消1天，會累積更多人提早前來排隊準備搶購商品。

第23屆漫畫博覽會即日起於台北世貿一館展出至29日。