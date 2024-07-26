他曾1天抽3包的老菸槍 醫「1舉動」從病魔手中搶命

曾經的「老菸槍」游先生，從15歲就開始抽菸，菸癮大時每天抽2包且長達20年，戒菸後7至8年在醫師鼓勵下，參與衛福部低劑量電腦斷層，果真發現1公分大的腫瘤，他今天哽咽向收治他的桃園長庚醫院院長楊政達表達感謝，專家點出，目前僅5之1至6分之1的目標族群參與，希望醫師能推符合資格的患者一把。

我國民國112年肺癌標準化死亡率為每10萬人口21.6人，相較100年每10萬人口26.0人，已下降16.9%，目前是我國發生人數最多、死亡率最高的癌症，國健署在111年將低劑量電腦斷層納入公費篩檢，目前全國已有11萬4445人接受檢查，並找出1401名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了83.2%。

中央研究院士楊泮池說，現在只達到預計篩檢目標族的5分之1至6分之1，未來進一步擴大的話，需要加大力道鼓勵更多人來接受篩檢，才能發現更多早期個案，降低第4期的死亡率，以將肺癌死亡率下降，所以要鼓勵不願意或不知道有這個篩檢的民眾加入，也要提出誘因。

身為呼吸胸腔科主治醫師的楊政達說，雖然有相關宣傳，但仍有很多符合條件的患者，不清楚這個訊息， 還是需要仰賴醫師，在看到符合條件的主動提醒，目前在臨床上觀察，看到符合家族史的患者比較踴躍篩檢，可能因為看過家人辛苦的一面，吸菸者反而會抵抗、拖延時間，需要醫師協助分析相關風險，但畢竟現在來篩檢的人的確還不夠，需要醫療人員推一把。

過程中最難的，就是說服頑固、不願意參與的患者，楊政達說，有些個案即便發現家族有這樣的個案，還是會有點鴕鳥心態，但早期發現的痊癒機會其實很高，「警告相關風險外，也要給患者希望」，整體下來做得滿順遂的，因為臨床上有不少患者是家族史所致，把條件放寬的確能找出一些年輕個案，不過還是要多仰賴醫療人員的苦口婆心，畢竟救一個人等於救了一整個家庭，最怕願意做的都去做，不願意的卻還是不願意。

患者游先生表示，他15至16歲時開始抽菸，因為當時在工地工作，香菸檳榔不斷，當時一天抽快3包菸，後來在快40歲戒菸，主要是覺得身體有些不舒服，就到長庚就醫，戒菸7、8年後，去年楊政達告訴他，國健署有在推廣LDCT檢查，果然發現腫瘤，後來開刀切除後已經痊癒，是不幸中的大幸。

游先生一度哽咽，他說，這個政策救了很多像他這樣的人，也因為如此，他今天才能站在這邊，他也再次表示，「楊院長真的是很好的醫師」，因為他曾因為覺得藥吃太多傷身，就自作主張停藥，1個月後回診發現數據都沒變化，還被醫師罵得很慘、很兇，因為對方告訴他，「你以為醫師每天坐在這裡是為什麼？為的就是多救一些病患」。

早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就僅約1成，110年台灣癌症登記資料顯示，我國早期肺癌占約3成，晚期個案（3及4期）占6成以上，每2個肺癌個案就有1個一旦發現已第4期。目前公費LDCT適用對象為具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，以及50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒未達15年的重度吸菸者。

世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）指出，與肺癌有關的風險因子包括吸菸及二手菸；肺癌家族史等遺傳因素；室外空氣汙染茹PM2.5等；居家空氣污染，如炒菜油煙、燃燒煤油、煤炭、木材等；肺部慢性發炎疾病史，如慢性阻塞性肺病、肺結核等；長期於工作場所中暴露於砷、鎘等重金屬和石綿等纖維狀矽酸鹽或氡氣等。