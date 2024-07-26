公費低劑量電腦斷層2周年 逾11萬人受惠、明年將擴大

肺癌是我國發生人數最多、死亡率最高的癌別，衛福部自民國111年起，補助肺癌高風險族群每2年1次免費胸部低劑量電腦斷層檢查，是全球首個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，截至今年6月底，已有逾11萬人接受檢查，並找出1401名確診肺癌個案，明年將擴大適用對象，預計新增40萬人受惠。

衛福部長邱泰源說，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，出現顯著症狀時已多為晚期，但早期肺癌（0期及1期）的5年存活率達9成以上，到了第4期就急速降至1成，依據110年台灣癌症登記資料，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上，呼籲醫師對於有相關風險的病人，應積極協助轉介篩檢。

國民健康署癌症防治組長林莉茹說，參與政府補助LDCT篩檢出的1401名肺癌個案中，有1005人具肺癌家族史，351人為重度吸菸者，45人為同時具肺癌家族史的重度吸菸者，受檢者當中，每100個完成篩檢流程的人，可找到的肺癌個案數，在具肺癌家族史者為1.6%，重度吸菸者為0.8%，同時具肺癌家族史的重度吸菸者為1.1%，整體為1.2%。

林莉茹表示，目前共有22縣市、190家醫院辦理，全國各縣市皆可提供服務，從111年7月1日至113年6月30日，共11萬4445人次接受篩檢，男性占有6萬6270人、占比57.9%，女性有4萬8175人、占42.1%，整體而言有54.7%具肺癌家族史、41.6%為重度吸菸者、3.7%兩者兼具；女性有約9成具肺癌家族史，男性以重度吸菸者為主。

目前低劑量電腦斷層（LDCT）的適用對象為，具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，以及50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者；行政院日前拍板將家族史適用對象年齡，下修為45至74歲男性或40至74歲女性、吸菸史下修為20包-年以上，國民健康署長吳昭軍說，仍需視預算通過狀況而定，順利的話最快明年元旦上路。

針對將家族史下修5歲，中央研究院士楊泮池說，從流行病學的角度來看，女性的肺癌發生平均年齡比男性小5歲，有家族史的年齡會稍微更低一點，鼓勵家人罹患肺癌的民眾，留意篩檢年齡，例如患者在40歲罹患肺癌，那其他家人就建議在40歲篩檢，因為基因和環境暴露狀況類似，希望未來可以持續推動。

楊泮池提醒，其實抽菸對整個健康產生最大的影響，其實是中風和心血管疾病而非肺癌，「所以無論如何要戒菸」；衛福部次長周志浩補充，吸菸畢竟還是肺癌的重要成因，我們隨手可做的就是戒菸，對於非吸菸引起的肺癌，還是要靠篩檢。