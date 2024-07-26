花蓮近海規模5.1地震 氣象署：403地震餘震
花蓮近海今天上午發生規模5.1地震，氣象署地震測報中心科長廖哲緯說明，這次地震屬於403地震的餘震，震央在餘震帶偏北的位置，又遇颱風凱米帶來的大雨，要特別留意。
根據交通部中央氣象署最新資訊，今天上午10時24分發生芮氏規模5.1地震，地震深度39.7公里，震央位於花蓮縣政府北北東方17.7公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
廖哲緯在記者會中表示，這起地震屬於403地震的餘震，因為深度較深，所以各地震度比較小，並沒有達到發布國家級警報的標準。
廖哲緯指出，台灣位於板塊交界帶，東部及東北部很常有地震，這起地震的震央發生在板塊碰撞帶，琉球海溝的交接處，屬於地震好發的區域，由於震央在餘震帶偏北的位置，加上近期颱風凱米帶來雨勢，地質狀況不穩定，呼籲民眾前往山區要留意自身安全。
由於近期花蓮發生多起小規模地震，廖哲緯說，地震規模都比較小，以區域來說，是正常的應力調整與能量釋放。
廖哲緯說，403地震截至今天已經有1611個餘震，有感餘震發生的次數在下降當中。
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