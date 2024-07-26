快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花21元中千萬！全家便利商店5～6月統一發票千萬大獎出爐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期（113年5～6月）中獎發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有消費者僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲就幸運中千萬大獎（圖為示意圖）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期（113年5～6月）中獎發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有消費者僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲就幸運中千萬大獎（圖為示意圖）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期（113年5～6月）中獎統一發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有3位消費者僅花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，分別獎落「全家」福興福利店、龜山龍壽店，消費者分別僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲就幸運中大獎。

特獎200萬元開出1組，獎落「全家」大甲幼獅店，幸運得主花費165元購買咖啡等商品就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」湖口力成店、高雄武聖店、仁德大甲店、八里龍米店開出，消費者最低僅花費20元購買瓶裝水就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，獎落於「全家」松民店，幸運得主花費232元購買鮮食、私品茶即獲得100萬大獎。

消費者 統一發票 頭獎

延伸閱讀

是你嗎？7-ELEVEN 5～6月統一發票千萬大獎在「這縣市」 還有5名200萬特獎

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落這縣市

味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

藍晒圖文創園區創意科技跨界再進化 體驗一秒就到法國左岸

相關新聞

中南部災情慘 北農蔬菜到貨量砍半 批發菜價大漲8.7元

凱米颱風肆虐，中南部地區傳災情。據台北農產運銷公司資料，今天北市蔬菜到貨量約879噸，相較前天（24日）到貨約1641噸...

花21元中千萬！全家便利商店5～6月統一發票千萬大獎出爐

全家便利商店本期（113年5～6月）中獎統一發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有3位消費者僅花費百元內就幸運中獎。本期特別...

今規模5.1地震 氣象署：0403餘震 未達國家級警報發布標準

今天上午10時24分花蓮縣近海規模5.1地震，最大震度4級，大半台灣有感。中央氣象署地震中心科長廖哲緯表示，也是屬於04...

大雷雨炸南部4縣市 嘉南山區暴雨「國家級警報」響

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣，持續時間至下午1時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，...

公費低劑量電腦斷層2周年 逾11萬人受惠、明年將擴大

肺癌是我國發生人數最多、死亡率最高的癌別，衛福部自民國111年起，補助肺癌高風險族群每2年1次免費胸部低劑量電腦斷層檢查...

獎落這兩店！萊爾富5～6月統一發票開出2張雲端發票專屬獎100萬元

113年5～6月期統一發票昨日（7月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「86396830」，獎金200萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。