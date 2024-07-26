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花21元中千萬！全家便利商店5～6月統一發票千萬大獎出爐
全家便利商店本期（113年5～6月）中獎統一發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有3位消費者僅花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，分別獎落「全家」福興福利店、龜山龍壽店，消費者分別僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲就幸運中大獎。
特獎200萬元開出1組，獎落「全家」大甲幼獅店，幸運得主花費165元購買咖啡等商品就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」湖口力成店、高雄武聖店、仁德大甲店、八里龍米店開出，消費者最低僅花費20元購買瓶裝水就成為頭獎得主。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，獎落於「全家」松民店，幸運得主花費232元購買鮮食、私品茶即獲得100萬大獎。
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