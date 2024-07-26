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郵輪改航程「那霸變香港」譚艾珍祖孫：天氣超好 100分

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
港旅局提供每位遊客入港贈品，各項優惠券超值且實用。圖/雄獅旅遊提供
港旅局提供每位遊客入港贈品，各項優惠券超值且實用。圖/雄獅旅遊提供

受到凱米颱風影響，多艘郵輪為確保遊客安全，更改原定行程，有些遊客怨、有些轉向感到更開心！雄獅旅遊今年包船6到9月的挪威郵輪奮進號，在颱風前緊急與挪威郵輪NCL溝通並宣布，原訂於7月22日出發之挪威郵輪奮進號「高雄－宮古島－那霸－高雄5日航程」，調整為「高雄－香港－高雄5日航程」，並於第一時間通知旅客，提供三種方案供選擇，同步於官網、App、臉書社群等平台公告。

雄獅提供的三種方案，包括選擇如期參加者，雄獅旅遊將提供「每艙房」200美元船上消費金，同時協助代辦電子港簽。二為旅客可選擇其他日期出發之奮進號趟次，並享艙房費9折優惠。若不同意變更航程，也可取消並全額退費。據了解，有半數遊客選擇更改航程、如期出發，其中包括資深藝人譚艾珍，及其作家女兒歐陽靖、孫子新醬三代登船同遊。

出航日，香港旅遊發展局也預備了驚喜，包括以舞龍舞獅表演迎接該船入境香港旅客，港旅局並準備了800份歡迎禮，包括觀光交通優惠券、購物優惠券、美食優惠券等「夏日3重禮」，還有「船長小熊行李吊牌」，現場贈送給每一位搭乘挪威郵輪奮進號雄獅包船的旅客，並特別新增香港尼迪士尼樂園一日暢玩的岸上觀光行程。

「新醬出去玩」臉書粉絲頁提及，「好多朋友看到郵輪乘客在高雄港抗議的新聞，問我是不是搭這班？不是啦！我們是搭挪威奮進號，22日出航的兩天前就決定轉向不去沖繩，改往香港」。「雖然不能去沖繩有點令人失望，但郵輪公司的提前決議非常正確，因為我們這趟來香港無風無雨，風平浪靜～天氣超好！」祖孫三代賺到了難忘的旅行，粉絲們也開心回應，「完美避開颱風」、「心態超好」。

臉書也公開遊程照片，「阿嬤譚艾珍與新醬目前繼續在香港跟郵輪上爽吃，26日才會回到台灣，目前覺得100分！」。「郵輪改航程不去沖繩方向，我們就傻傻地跟著郵輪到香港，結果一切風平浪靜，安安穩穩地在郵輪休閒度假。」並讚賞挪威奮進號能夠改行程，是很有魄力的調整。

譚艾珍（圖右）與愛孫一起搭遊輪旅行，巧遇颱風，轉向香港，目前給出成績100分。圖/摘自「新醬出去玩」臉書粉絲頁
譚艾珍（圖右）與愛孫一起搭遊輪旅行，巧遇颱風，轉向香港，目前給出成績100分。圖/摘自「新醬出去玩」臉書粉絲頁
遊輪轉向，遊客表示開心，賺到一趟完美旅程。圖/雄獅旅遊提供
遊輪轉向，遊客表示開心，賺到一趟完美旅程。圖/雄獅旅遊提供
郵輪抵港，舞龍舞獅現場迎賓。圖/雄獅旅遊提供
郵輪抵港，舞龍舞獅現場迎賓。圖/雄獅旅遊提供

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