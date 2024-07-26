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今規模5.1地震 氣象署：0403餘震 未達國家級警報發布標準

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
上午10時24分花蓮縣近海規模5.1地震，最大震度4級。圖／中央氣象署提供
上午10時24分花蓮縣近海規模5.1地震，最大震度4級。圖／中央氣象署提供

今天上午10時24分花蓮縣近海規模5.1地震，最大震度4級，大半台灣有感。中央氣象署地震中心科長廖哲緯表示，也是屬於0403花蓮地震的餘震範圍之內，地震深度39.7公里，屬於深度稍微深一點的地震。因為它的深度比較深，所以各地感受到的震度比較小，花蓮縣最大震度4級。

這次規模5.1地震沒有發布國家級警報，廖哲緯表示，發布災防告警發布的標準是預估規模達到5.0以上、預估震度4級以上，這次的地震沒有達到國家級警報發布的標準，因此沒有發布國家級警報。

廖哲緯表示，台灣位於板塊的交界帶，所以東部、東北部本來就是很常有地震發生，這次地震發生在板塊碰撞帶，就是琉球海溝的交界處，大概是近海的位置，也是地震很好發的地區。

今年4月3日花蓮地震以來，總共發生1611個餘震，廖哲緯表示，如同之前已呼籲，主震發生之後3至6個月會有頻繁的餘震發生。最近來說有感餘震發生數量在下降，因為這個地方本來就屬於地震很好發的板塊交界帶活躍地區，所以還是會有餘震產生。

廖哲緯表示，最近有幾個地震發生，算是滿正常的應力調整，規模算是比較小的，是應力能量的釋放。

而0403花蓮地震的餘震中，原本規模6至7的餘震有6個，現在增加到8個。廖哲緯表示，是因為過去進行地震速報時，是用比較少的測報來定位，所以當時有幾個地震的規模5.9，經過把資料匯入，重新確認調整之後，有2個地震從5.9調整為規模6.0。這次地震規模5.1，也在規模5至6範圍之內，這個範圍的餘震算是數量滿多的，這次地震在整個餘震帶偏北的位置。

廖哲緯表示，由於最近受到凱米颱風一些豪大雨等雨勢影響，在山區要注意安全，地震發生後土石比較脆弱，加上大雨，整體地質狀況呈現不穩定的狀態，前往山區和東部要多注意。

國家級警報 地震 餘震

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