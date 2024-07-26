環團批「以核減碳」不切實際 反對氣候委員會討論核電延役

核三廠一號機將於明（27）日屆滿40年依法停止運轉，核三廠二號機也預計在明年5月17日停機。全國廢核行動平台今召開記者會指，和碩董事長童子賢等產業界人士近來屢以「以核減碳」主張核電廠延役，平台除反駁在未討論核災可能性、核廢料處理問題前，主張核電延役不切實際、也緩不濟急；而針對延至八月上旬召開的「國家氣候變遷對策委員會」，平台認為，政府已有具體減碳方法與淨零轉型路徑，委員會不該凌駕現有機制討論核電延役問題。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，在野黨試圖以國會修法手段讓核電延役，但令人遺憾的是，竟然採用最不顧後果的方式，在核安管制法規濫開後門，企圖放水核安，讓全國人民承擔老舊核電的高風險。

她說，核電風險與成本高昂，核電延役也絕非如擁核者說的這麼簡單，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，討論核電延役都顯得不切實際也緩不濟急。想要繼續使用核電廠的政治人物，請先提出負責任的核廢政策來說服大眾，先確保核安及核廢料的處置，再來討論延役與否。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨強調，要用核電就必須先在核安、核廢料處置，及民眾同意等三方面取得共識，呼籲某些特定人士及媒體在談核電時，不應只提到核電在減碳及基載方面的優點，卻有意避談這三個問題，這是不負責任的說法，也呼籲以賴總統高度設立的氣候變遷委員會應該正視這個問題，避免誤導社會輿論。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美則指出，核一廠、核二廠已經算是實質除役，經濟部長郭智輝日前也在立院表示，核三廠要延役必須先停機更換設備，且至少要5年才能生產組裝完成再運到台灣安裝測試，能在2030年底前完工、啟用，可算是神級效率，也就是說從現在起到2030年近六年多的時間，核一二三廠根本都不可能發電減碳，減碳效益等於零。

楊順美說，氣候變遷不是只有能源政策，能源考量也不是只有核電，況且核電在台灣發電占比已不到6%，自然環境已經改變，是我們必須面對的現實，減少碳排的各種政策與適應環境的措施必須同時並進，核電絕不是台灣的氣候解方。

台灣環境保護聯盟學術委員林仁斌說，運轉40年的老舊核電廠當年都未經詳實地質調查和環境影響評估，如要繼續運轉，一定要經過詳實檢查，了解老化情況，評估堪用性、安全性、環境影響，他特別要強調的是台灣核電廠蓋在軟質岩層上，遇到地震時會有放大作用，並不符合國際最新的耐震標準，更無法承受類似2011年日本的311福島震災的複合式災害的衝擊，類似的核災如果發生在地狹人稠的台灣，後果不堪設想，甚至導致台灣滅亡。

對於即將召開的氣候變遷對策委員會，地球公民基金會副執行長黃靖庭認為，核電委員會不該凌駕現有機制討論核電延役，擔心委員會議程歪樓，沒有真正討論實質減碳問題。崔愫欣說，若屆時在委員會有討論，也不該訴諸口號，不考量延役風險跟成本，否則無法接受社會公評，媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美則說，基於安全及減碳，若在委員會裡討論此議題，將堅絕反對使用核電。