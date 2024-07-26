凱米颱風尾豪雨炸中南部 下周一可能有低壓帶接力影響

氣象署發布高雄市、台南市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

凱米颱風遠離，中央氣象署預報員徐仲毅表示，今天金門、馬祖離颱風比較近，注意間歇性風雨，中南部、澎湖持續提防豪雨發生。目前為止在菲律賓東方海面有熱帶雲簇或擾動在發展，它有可能下周一、周二向台灣靠近，會是比較接近的時候。強度上不排除進一步發展，要持續觀察。

徐仲毅表示，凱米颱風的中心已經到大陸沿岸、內陸，氣象署已經解除颱風警報，但可以看到，外圍環流持續影響台灣，天氣持續不穩定。

另外，徐仲毅表示，要注意菲律賓東方海面有熱帶雲簇在發展，有可能隨著時間推進，下周一、周二比較接近台灣附近，不排除當中有熱帶系統發展，注意氣象署發布的訊息。

降雨情況，徐仲毅表示，凱米颱風警報解除，但它的外圍環流仍持續影響台灣西半部地區，今天預計還是會有明顯的雨勢，各地天氣不穩定。今天苗栗以南雨勢明顯，尤其嘉義以南山區還是今天降雨預報的熱區，可能出現局部性豪雨，甚至更多一些。中南部民眾一定要注意，還是可能有持續性降雨出現，颱風過後要注意颱風尾的影響。

徐仲毅表示，晚上雨勢預計比白天稍緩，但是還是不穩定，包括東半部、南部，特別是嘉義以南地區雨勢還是相當明顯。今天一整天要留意持續性雨勢，特別是中南部和山區。

近期天氣部分，徐仲毅表示，周六之後還是受到低壓帶影響，颱風過後，菲律賓東方海面到台灣附近，即凱米颱風的環流到低壓中心這一帶，受到低壓帶環境水氣上移的影響，整個環境風場偏南風，整個東半部、南部地區明天還是可能出現局部性大雨或豪雨，其他地區短暫陣雨。周日東半部、南部還是有可能降雨出現，雨勢上明顯緩和，中部以北轉為午後雷陣雨的天氣型態。

徐仲毅表示，下周一、周二低壓帶逐漸接近台灣，影響上還是東半部地區和南部地區，會有局部性大雨可能，其他地區局部性短暫陣雨。下周三、周四環境風場為西南風，中南部地區會有局部性短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨為主。

氣溫部分，徐仲毅表示，今天比較涼一些，各地高溫28至32度左右。之後溫度恢復32至35度高溫出現，恢復夏天比較悶熱的天氣型態。