凱米颱風水情大挹注 石門水庫蓄水幾滿載 至年底水情樂觀

凱米颱風重創台灣中南部，不過替石門水庫帶來不小的水情挹注，從7月23日至今，凱米颱風原蓄水量僅有1億373萬噸、現在則有1億99731萬噸，增加約9300萬噸，現蓄水率達96.1％，目前至年底供水樂觀。

凱米颱風挾帶大量雨水，凱米颱風之前，7月23日石門水庫水位231.22公尺、蓄水量10373萬噸、蓄水率僅50.5%，而截至今上午8時30分許，石門水庫水位 244.07公尺、蓄水量19731萬噸、蓄水率 96.1 %。

北水分署表示，凱米颱風為石門水庫帶來累積雨量460毫米，入流量約1億7千200萬噸，這期間防洪操作放水約7900萬噸，水庫蓄水量約增加9300萬噸，水位上升12.85公尺，蓄水率增加45.6%。