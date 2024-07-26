凱米颱風水情大挹注 石門水庫蓄水幾滿載 至年底水情樂觀
凱米颱風重創台灣中南部，不過替石門水庫帶來不小的水情挹注，從7月23日至今，凱米颱風原蓄水量僅有1億373萬噸、現在則有1億99731萬噸，增加約9300萬噸，現蓄水率達96.1％，目前至年底供水樂觀。
凱米颱風挾帶大量雨水，凱米颱風之前，7月23日石門水庫水位231.22公尺、蓄水量10373萬噸、蓄水率僅50.5%，而截至今上午8時30分許，石門水庫水位 244.07公尺、蓄水量19731萬噸、蓄水率 96.1 %。
北水分署表示，凱米颱風為石門水庫帶來累積雨量460毫米，入流量約1億7千200萬噸，這期間防洪操作放水約7900萬噸，水庫蓄水量約增加9300萬噸，水位上升12.85公尺，蓄水率增加45.6%。
北水分署說，自從去年11月5日以來，石門水庫水位再次達到244公尺、蓄水量再次達到1億9700萬噸以上。目前颱風已離開，這次對水庫幫助大，北水分署會在水庫安全及防洪操作優先下，持續調節性放水，並視入流量適時將石門水庫蓄滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言