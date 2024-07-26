中南部災情慘 北農蔬菜到貨量砍半 批發菜價大漲8.7元

凱米颱風肆虐，中南部地區傳災情。據台北農產運銷公司資料，今天北市蔬菜到貨量約879噸，相較前天（24日）到貨約1641噸，較休市前減幅高達46.5%，若跟日常到貨量約1300噸相比，減幅也約32%左右。今天蔬菜批發平均交易價格一公斤46.3元，也比前天的37.6元高出8.7元，增幅約23.1%。

受凱米颱風影響，台北市蔬菜今天到貨量約879噸，較休市前的24日大幅減少。台北農產運銷公司指出，因颱風過後產地持續下大豪雨，部分地區積水未退與山區土石流道路未通，導致今天到貨量大幅減少，市場需求量大於供應量，造成承銷人預期搶購心理，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格上漲。

葉菜類部分，因進貨量大幅減少，價格上漲，高麗菜（甘藍）到貨量約244噸，價格上漲2元，大白菜到貨量約57噸，價格上漲3元，小白菜到貨量約17噸，價格上漲15元。花果類、根莖類進貨量也大幅減少。其中，苦瓜到貨量約23噸，價格上漲5元，蘿蔔到貨量約41噸，價格上漲5元。

以夏天盛產的冬瓜來看，冬瓜今日平均價18.8元，相較前天的10.1元，漲幅高達87.3%；茄子今日平均價38.8元，漲幅也高達157.5%。民眾常吃的葉菜類，空心菜（蕹菜）平均交易價為61.2元，增幅55.8%，高麗菜（甘藍）26.1元，上漲2.2元，漲幅約9%，甘薯葉平均交易價59.1元，漲30元，增幅也高達103%。

農業部農糧署副署長姚志旺說，因昨天產區有風雨，運輸路程較慢，加上昨天刮風下雨不便採收，所以今天到貨數量大減。他指出，蔬菜產區，北部桃園八德不嚴重，中部地區部分損害，南部則以梓官地區農損嚴重。

菜價何時能回穩？姚志旺說，農業技術指導團隊將協助農民復耕，若氣候恢復穩定，空心菜等短期葉菜類估15天就可採收，到時生產量就會逐變回穩，價格也會穩定下來，但時間還很難講。除此，農業部也會滾動式檢討，視市場狀況釋出高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥倉儲冷鏈蔬菜。