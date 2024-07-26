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台北有感搖晃！上午10時24分花蓮縣近海規模5.1地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第434號顯著有感地震報告，今天上午10時24分，在花蓮縣政府北北東方17.7公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.1地震，地震深度39.7公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度3級、新竹縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

地震 氣象署 花蓮

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