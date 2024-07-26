還在用APP「看」今日運勢? 測運勢改用「喝」的！即喝即抽，中獎率高達50％！好運秘笈報你知

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今天運勢如何？今天幸運色是紅色？每天都希望在職場遇貴人、情場遇真愛、財富從天而降…...，但往往都招來一頓罵。教你一招不再猜測又可以馬上兌現的運勢，現在只要喝一瓶「純喫茶」，就能測出「你今天是否被寵幸了」！

「純喫茶」今夏限時7／１７－８／１７推出超狂抽獎活動，只要購買純喫茶，刮開瓶面貼紙，就有機會抽中KKday豪華遊輪之旅、知名樂園瘋玩門票還有麗寶樂園渡假區現金折價券等夢幻大獎，而且中獎率高達50％！超高中獎機率，根本像在過年瘋玩刮刮樂，此波活動立刻在網路上引發廣大迴響。

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純喫茶這波即刮即抽的活動，網友紛紛表示：「50趴等於兩人同行、就有一人中獎」、「買彩券前先來瓶純喫茶，就知道當天的手氣好不好了」、「不用苦惱要選幾號了，直接買兩瓶試手氣！、「還真的一半機率～～」。

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純喫茶這回暑假期間霸氣大放送，上百萬份超值豪禮也成為一大吸睛亮點，不僅推出豪華郵輪之旅、國際知名樂園的門票、夏天超適合玩水的麗寶樂園渡假區的門票折價券，還有愜意的福容大飯店福隆的海景和洋房住宿券，這麼多超級好康的獎項只要喝一瓶純喫茶就有機會獲得，網友們開玩笑說：「買一瓶茶就有機會抽中，能喝又能玩，這比買股票還賺啊」、「今年夏天真的很熱，真想抽到麗寶水樂園折價券」、「純喫茶很懂上班族想喘息出遊的心情」、「我只要 『再來一罐』就很開心了！」

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純喫茶能創造這波廣大迴響，正是因為擁有超商「飲料霸主」稱號的純喫茶，深受消費者的喜愛，運用冰析鮮萃工法鎖住茶葉原味，每日0-7℃冷藏直送、全程保鮮，讓每一口都喝到新鮮原味的茶香，炎熱的夏天來上一瓶沁涼消暑的純喫茶，不僅能感受新鮮暢快的味蕾體驗還可以享受即刮即抽，中獎率50%的刺激感，今年夏天就讓純喫茶陪你一起「趁新鮮 瘋狂衝一波」啦！