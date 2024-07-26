賈新興：有利颱風環境至7月底 8月將暫歇

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，有利颱風環境至7月底，8月颱風生成暫休息， 9月起環境再轉有利颱風生成至10月上旬。短期氣候趨勢預測顯示，8月降雨偏少機率高，8月下旬後半，南方水氣漸增多。

近期天氣部分，賈新興表示，明天環境偏西南風，嘉義以南及花東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日東南方水氣增多，花東及恆春半島有局部雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周一午後，新竹以南山區及嘉義以南有局部短暫陣雨。下周二台中以南及宜花東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三，午後西半部有局部短暫陣雨， 宜花東亦有零星短暫陣雨。

表示，8月1日台南以南沿海有局部短暫雨，午後西半部及宜花有局部短暫陣雨。8月2日至4日，午後山區及中南部有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。