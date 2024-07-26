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颱風凱米剛走 又有熱帶低壓發展29日接近台灣

中央社／ 台北26日電

颱風凱米遠離，不過交通部中央氣象署預報員劉宇其今天指出，菲律賓東方有熱帶雲系發展，預估將朝西北方向前進，在29日到30日時接近台灣海面，將會密切觀察。

根據氣象署觀測，颱風凱米今天上午8時的中心位置在北緯26.2度，東經117.9度，即在馬祖的西方約200公里之處，以每小時17轉9公里速度，向西北轉北北西進行。

由於凱米遠離，氣象署解除海上陸上颱風警報，劉宇其在記者會中表示，凱米寬廣的外圍環流仍持續影響台灣，今天各地都還是短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其中南部有局部大雨或豪雨

劉宇其說，白天各地都有雨，中南部仍要留意局部大雨或豪雨，今天入夜到明天除了南部有局部大雨外，花蓮、台東進入迎風面也有局部大雨發生的可能性。

除此之外，劉宇其表示，菲律賓東方有熱帶雲系發展，預計未來會發展低氣壓，朝西北方在29日、30日接近台灣海面。

氣象署認為，雖然發展條件有限，接近台灣不一定會是熱帶性低氣壓甚至成為颱風，但還是會為台灣帶來水氣，後續還要再觀察。

氣象署 豪雨 颱風

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