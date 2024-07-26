中南部豪雨 花東今晚起大雨 氣象署示警：下周一可能有低壓逼台

中央氣象署已於上午8時30分解除海上陸上颱風警報。中央氣象署預報員劉宇其表示，第3號颱風凱米上午8時的中心位置在馬祖偏西方約200公里之處，以每小時17轉9公里速度，向西北轉北北西進行。過去這段時間受到陸地破壞，強度減弱，七級風平均暴風半徑縮小到150公里，對馬祖、金門、台灣北部海面及台灣海峽北部的威脅已解除。凱米颱風南側伴隨非常寬廣的外圍環流，接下來還是會影響台灣地區，天氣上還是不穩定。

回顧凱米颱風生成至影響台灣過程，劉宇其表示，7月20日在菲律賓東方海面形成，隨後逐漸往台灣靠近，氣象署22日、23日先後發布凱米颱風的海上、陸上颱風警報。颱風24日逐漸接近，暴風圈逐漸涵蓋台灣陸地，北部、東半部風雨明顯增強。到了24日下午，颱風開始出現擺盪的情形，甚至24日傍晚有往南移動的現象，這個過程當中，颱風的眼牆帶來的強風豪雨，襲擊宜蘭和花蓮地區，為蘇澳帶來13級陣風，而花蓮也出現14級陣風。

劉宇其表示，凱米颱風隨後在25日凌晨0時登陸宜蘭縣南澳，強風豪雨再度對宜蘭造成衝擊。除了風比較大之外，宜蘭縣太平山也出現累積雨量1200毫米。颱風通過陸地之後，於25日清晨4時20分從桃園市新屋出海，進入台灣海峽北部。由於凱米颱風伴隨非常大量、來自西南風帶來的水氣，因此整個西半部降雨25日達到最高峰。

降雨部分，劉宇其表示，中部和南部從累積雨量圖可見，超過600毫米累積雨量的區域非常廣泛，而且台南、高雄有部分地區出現時雨量超過100毫米、非常劇烈的短延時強降雨，這也導致中部和南部的累積雨量非常可觀。其中，高雄市多納林道1838.5毫米，屏東縣尾寮山1584毫米。

颱風影響期間，各沿海都出現10至11級強陣風，尤其基隆也出現12級陣風。劉宇其表示，隨著颱風逐漸往中國福建沿岸接近，昨晚7時前後登陸福建沿岸，但是暴風圈影響金門、馬祖，為當地帶來10至11級陣風。同時外圍環流持續讓台灣本島出現強降雨。颱風逐漸遠離，氣象署稍早解除颱風警報。不過，外圍環流持續影響台灣。

劉宇其表示，凱米颱風寬廣的外圍環流持續影響台灣天氣，尤其部分滿強的雷雨胞都是從西南邊移動到台灣的陸地上，因此今天各地還是短暫陣雨或雷雨天氣，尤其中部和南部有大雨或豪雨發生機會，澎湖也有局部性豪雨發生機會，金門、馬祖也要留意局部大雨。

今天白天各地都有雨，劉宇其表示，中部和南部容易有局部性大雨或豪雨發生的可能。今天入夜到明天，隨著風向從西南風逐漸轉變為偏南風，除了南部地區還是有局部大雨發生機會，花蓮、台東同樣開始進入迎風面，也開始有局部大雨發生可能，提醒花蓮、台東民眾，從今晚開始大雨會逐漸增加。

凱米颱風雖然逐漸遠離，劉宇其表示，受到外圍環流影響，金門和馬祖會有漸歇性的風雨，中南部留意局部性大雨或豪雨，離島有10至13級強陣風，台灣沿海仍有9至10級強陣風出現。今天到明天沿海的浪相當大，建議民眾不要前往山區或海邊活動。

另外，劉宇其表示，菲律賓東方有另外一個低氣壓發展出來了，菲律賓以東逐漸有熱帶雲系發展，預期會有一個低壓發展起來。從資料顯示，有機會朝西北方向，下周一、周二前後接近台灣附近的海面，氣象署接下來會密切注意它的發展和動態。