中南部今防強風大雨 下周留意新的熱帶擾動或颱風發展

中央氣象署預計上午8時30分解除凱米颱風的海上陸上颱風警報。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，影響台灣多日的凱米颱風，昨天傍晚登陸大陸福建，後續持續深入同時強度減弱、暴風圈縮小，台灣本島的陸上警報在今天凌晨解除，預估金門、馬祖的陸上警報以及台灣海峽的海上颱風警報也將在上午8點30分解除，就颱風警報的部分而言，算是告一個段落。

雖然凱米颱風已經遠離台灣附近，不過，吳聖宇表示，今天它的外圍環流偏南風，還是持續帶來滿多的水氣，比較直接受影響的區域是在苗栗以南到高屏、台東一帶，仍有一陣一陣的降雨發生機會，有時候會出現短時較大雨勢的情況，平地的累積雨量還是有機會來到大雨等級，山區加上地形作用，局部單點可能來到豪雨等級。

今天0時到清晨6時左右，在嘉義、高雄交界的山區一帶已經有超過100毫米的累積雨量。吳聖宇表示，雖然今天整體雨勢會比昨天小得多，但還是提醒中南部注意後續降雨的情況。風力部分，中南部持續注意，上半天仍可能有5-7級的較強陣風出現，下半天之後風力有機會減小下來，較強陣風可能造成的影響仍要小心。

至於北部、宜蘭、花蓮等地，吳聖宇表示，因為地形屏障作用，受到的影響就比較小，大致是陰天有局部短暫陣雨的天氣，雨勢不大。

周末天氣部分，吳聖宇表示，明天高壓外圍慢慢靠近，台灣附近的風向是東南風到偏南風，颱風殘餘的水氣還是比較多，因此在南部、東半部地區仍持續會有短暫陣雨或雷雨的機會。花東、恆春半島一帶仍要注意局部較大雨勢出現的可能性，至於中北部地區則是上午多雲，午後有局部熱對流雷雨的天氣型態，熱對流發生的區域也可能有局部短時較大雨勢。

周日高壓勢力會比較明顯增強，風向也會更偏東南風，吳聖宇表示，預期花東、恆春半島一帶仍有局部短暫陣雨，雨勢減小，西半部則是上午多雲，午後有熱對流發展帶來雷雨，局部單點仍可能有短時較大雨勢出現的情況，晚間之後天氣逐漸恢復穩定。

吳聖宇表示，整體來看，周末兩天雖然高壓漸增強，降雨漸減少，也慢慢恢復到午後雷雨的天氣型態，但是仍然不太穩定，加上颱風剛過，很多地方剛經過豪大雨蹂躪，因此山區、危險地區甚至是海邊都還是應該避免前往，安排周末活動盡量在平地、室內。

氣溫部分，他說，颱風過後降雨漸減少，白天的溫度也會回升上來，周末期間各地高溫普遍又有機會來到32-34度或以上，如果要在室外活動，又要開始注意防中暑或防曬的準備，避免熱傷害的意外發生。