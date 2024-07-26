台灣本島脫離凱米暴風圈 中南部降雨持續
中央氣象署持續發布凱米颱風的海上、陸上颱風警報，輕颱凱米今天清晨4時的中心位置在馬祖的西南西方約160公里之處，以每小時16公里速度，向北北西進行。金門及馬祖仍在陸上警戒範圍，台灣本島及澎湖已脫離陸上警戒，但風雨仍持續中。
輕颱凱米受地形破壞，強度持續減弱，外圍環流及深厚對流雲系分布在東南至西南象限，七級風暴風半徑目前平均約200公里。
氣象署表示，凱米颱風雖然已經進入福建，但是今天颱風環流及西南風影響，台灣海峽、巴士海峽、東南部海面及中南部、南台東陸地仍有明顯的對流發展，造成中南部、南台東、蘭嶼、綠島及澎湖顯著且持續的降雨，金門、馬祖亦有間歇風雨。
台灣附近各海面及巴士海峽風浪也持續偏大，西南部沿海及澎湖、馬祖已觀測到4至6米左右的浪高，並且有長浪發生，避免前往海邊活動；颱風環流影響，沿海空曠地區及離島風力仍較強，東北角、苗栗至台南沿海空曠地區、綠島、蘭嶼有9至10級強陣
風，與颱風較接近的澎湖、金門、馬祖有11至12級強陣風發生。
颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣已有超大豪雨，苗栗縣已有局部豪雨，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門有局部大雨，其中連日降雨注意坍方落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
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