台灣本島脫離凱米暴風圈 中南部降雨持續

中央氣象署持續發布凱米颱風的海上、陸上颱風警報，輕颱凱米今天清晨4時的中心位置在馬祖的西南西方約160公里之處，以每小時16公里速度，向北北西進行。金門及馬祖仍在陸上警戒範圍，台灣本島及澎湖已脫離陸上警戒，但風雨仍持續中。

輕颱凱米受地形破壞，強度持續減弱，外圍環流及深厚對流雲系分布在東南至西南象限，七級風暴風半徑目前平均約200公里。

氣象署表示，凱米颱風雖然已經進入福建，但是今天颱風環流及西南風影響，台灣海峽、巴士海峽、東南部海面及中南部、南台東陸地仍有明顯的對流發展，造成中南部、南台東、蘭嶼、綠島及澎湖顯著且持續的降雨，金門、馬祖亦有間歇風雨。

台灣附近各海面及巴士海峽風浪也持續偏大，西南部沿海及澎湖、馬祖已觀測到4至6米左右的浪高，並且有長浪發生，避免前往海邊活動；颱風環流影響，沿海空曠地區及離島風力仍較強，東北角、苗栗至台南沿海空曠地區、綠島、蘭嶼有9至10級強陣

風，與颱風較接近的澎湖、金門、馬祖有11至12級強陣風發生。