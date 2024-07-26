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保冷劑不是永遠有效！出現3跡象最好立刻丟棄 避免汙染冰庫

聯合新聞網／ 綜合報導
已汙損的保冷劑可能會影響冰庫。 圖／Ingimage
已汙損的保冷劑可能會影響冰庫。 圖／Ingimage

炎熱的夏天，有時出門遊玩，可以攜帶保冷劑和保冷袋，用來裝點食物或飲料，避免因高溫變質。一些甜點店的蛋糕等品項，也會附上保冷劑延長保鮮時間。然而，保冷劑看似沒有保存期限，但如果已經出現一些狀況，最好就該避免繼續使用。近來日本媒體「saita」，就分享了三個應該停止使用保冷劑的徵兆。

1.包裝破損

保冷劑不只內裡的材質，包裝也很重要。特別若是在重複使用之下，包裝就可能會出現破損。另外，如果讓保冷劑放在潮濕處，也可能出現發霉，這時都應該立刻停止使用。

2.保冷效果減弱

就算包裝沒有破損，但如果發現保冷效力明顯下滑了，那麼也應該進行汰換，使用新的保冷劑。

3.散發異味

保冷劑內部的聚合物其實相當容易吸附到臭味，因此若是重複使用，難免會沾染到一些味道。甚至在放回冰庫時，讓味道擴散至冰庫裡頭，有衛生上的疑慮，最好立刻扔掉。

冰箱 味道

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