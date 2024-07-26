音樂劇「小王子」 9月衛武營開演

改編自世界經典文學的音樂劇「小王子」9月將登陸高雄衛武營，帶給南部觀眾最深刻、最感動人心的演出。

中文版音樂劇「小王子」獲韓國HJ CULTURE製作公司授權後，自2022年起在台灣多個城市演出多達60場，2萬名觀眾曾親臨現場觀賞這齣經典故事改編的音樂劇，本輪次的演出同時最終回巡演，希望為更多小王子迷以五感立體的體驗刷新對小王子全新的記憶。

演出兩年來，更有許多觀眾多次觀賞音樂劇「小王子」，每次都有不同的感動，更曾有單一觀眾重複前來觀賞多達20場演出。音樂劇完美重現「小王子」超經典名場景、現場樂團演奏展現迷人氛圍、8位實力派演員輪番上陣，現場演出魅力值得親臨現場體驗。

音樂劇「小王子」9月將巡演台中、高雄，敬請期待。購票請上OPENTIX。