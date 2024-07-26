奇幻世界展 哈利波特道具登台

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展目前於台北中正紀念堂盛大展出中，現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外，還包含「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏，絕大部分展品都是首次在台亮相，不用飛到英國就能近距離欣賞到這些珍稀館藏。

本次展覽不僅有「哈利波特」電影中出現過在路平教授辦公室的龍頭骨，同時還能欣賞到真實存在、以霍格華茲命名的霍格華茲龍王龍骨，以及啟發爆角怪誕生的超巨大生物化石角、獨角鯨長牙、印度岩蟒等。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展即日起展至十月卅一日止，於台北中正紀念堂一展廳展出，台灣僅此一站。展覽門票熱賣中https://bit.ly/3yX8JwW