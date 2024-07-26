雞農號召抗議 飼料大廠有意降價

蛋價連日走低，不滿生產成本與價格落差造成入不敷出，中華民國養雞協會日前宣布將號召全台雞蛋農，於八月一日到台南市大成長城企業公司前抗議，要求飼料調降價格。不過據了解，農民和飼料廠雙方日前協商，已有國內知名飼料大廠同意每公斤降價○點五元，若其他飼料廠跟進，將為八月的街頭陳抗增添變數。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，飼料買賣是雙方合意的契約行為，農業部沒有立場建議價格應該如何調整，不過前天中央畜產會確實有出面邀請雙方坐下來談，據說農民的態度已有鬆動，希望能夠有雙方都滿意的結果。

全國養雞協會表示，飼料價格居高不下，目前每公斤約十四到十六元，比飼料大漲前的每公斤十二元還高，儘管六月中在雙方開會討論下，飼料公會公告每公斤降價○點四元，但和農民期望有落差，因此決定號召全國雞農與蛋農，八月一日到大成長城企業公司抗議。

飼料業者表示，近日傳出已有國內大型知名飼料公司每公斤飼料調降○點五元，預期其他飼料廠會跟進降價，否則客源就會流失，但若飼料大廠未有合理降價，仍不排除農民會在八月一日上街。