最難中、最高獎金威力彩貳獎開出！1.12億元一注獨得

睽違5個月，威力彩貳獎終於開出！今年第60期威力彩開獎，頭獎繼續摃龜，但貳獎等了43期終於開出來了，獎金1.12元由一注獨得，創下近十年來最高貳獎獎金紀錄！

25日威力彩獎號第一區為04、11、23、27、32、38，第二區為07，頭獎是第一區6個號碼及第二區全中，貳獎則是第一區6號碼全中即可，沒想到竟然連摃43期後才開出來，這次貳獎獎金1.12億元，是公益彩券第四屆以來累積最長，也是第一個破億元門檻的貳獎獎金。

根據台彩統計第四屆及第五屆威力彩貳獎中獎情形，在這期之前，總計開出274次，平均約4期會開出一次貳獎，貳獎開出時的總獎金平均約為1744萬元，貳獎單注獎金平均約為1221萬元，且貳獎幸運兒們平均單張購買金額約320元、約有8成是以電腦選號方式投注。