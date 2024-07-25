凱米登陸福建 台灣最快今晚脫離暴風圈 中南部豪雨下到周六

輕颱凱米今晚間7時許登陸中國大陸福建沿岸，預計今晚深夜至明天凌晨，台灣本島、澎湖就有可能脫離暴風圈，金馬地區明天清晨至上午脫離暴風圈。中央氣象署表示，盡管颱風逐漸往北移動，但其外圍環流仍持續影響台灣，中南部的降雨預計要下到周六才會趨緩。

氣象署預報中心技正謝佩芸表示，颱風中心逐漸進入中國大陸陸地，但其外圍對流發展相當旺盛，颱風偏北移動後，整個對流雲系逐漸北移，雨區擴張到中部及東部，會有瞬間強降雨，尤其對流通過同個地方，就會出現好幾個小時的強降雨，目前新竹以南至台南地區、高屏山區的強降雨持續，各地也要慎防大豪雨。

統計今天〇時至晚間8時，雲林以南大範圍普遍出現300毫米以上累積雨量，高屏達到400毫米以上累積雨量，降雨相當驚人；最大雨量落在高雄茂林1197毫米，將近1200毫米，而嘉義屏東山區累積雨量也近1千毫米，整個中南部，尤其南部山區降雨狀況驚人，且降雨狀況持續當中。

另統計23日〇時至今的累積雨量，最大雨量落在高屏山區、嘉義山區，高雄山區最大累積雨雨量達到1673毫米，屏東嘉義山區也有1300至1400毫米，宜蘭縣太平山1200毫米。

謝佩芸表示，隨著凱米北移，颱風明天進入中國大陸陸地後，將持續帶動低壓帶往北移動，由於台灣仍在低壓區南側，會持續受到西南影響。周六（26日）低壓區隨著颱風更往北移動，台灣附近轉吹偏南風，水氣仍多；周日（27日）台灣附近轉吹東南風到偏東風，同時也會把南邊水氣持續往台灣附近吹送。

謝佩芸說，預計今晚至明天清晨，金馬地區需留意強烈風雨，而中南部、澎湖豪雨仍在持續中；明天白天降雨將雖與今天相比較為減緩，但仍非常顯著。

謝佩芸指出，整個雨勢到周六，中南部降雨略為趨緩，水氣往南邊吹送，偏南風後，花東地區及南部地區仍有明顯雨勢並持續到周日；周日中北部則轉為以午後雷陣雨為主的天氣型態。