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健康你我他／健康加強鍛鍊 做社服好快樂

聯合報／ 林彩鳳（中市南屯）
很開心，今年仍保持「王者獅子」正能量分數，雖然對未來規畫早有盤算，還是會反思有否進行深度學習或學習新的東西。圖／林彩鳳提供
很開心，今年仍保持「王者獅子」正能量分數，雖然對未來規畫早有盤算，還是會反思有否進行深度學習或學習新的東西。圖／林彩鳳提供

自問「退休」是不是一個人老後的起點？按個人意願完全不同意。積極開朗熱愛生活的我，怎能輕易戴上老人定位稱呼？所以再次填答聯合報「六種動物測驗退休力」活動。

很開心，今年仍保持「王者獅子」正能量分數，雖然對未來規畫早有盤算，還是會反思有否進行深度學習或學習新的東西。透過五大面向測驗打分數，健康分數略低，得加強鍛鍊，提醒要照顧好自己，定期運動、沉浸閱讀、冥想、睡飽覺、聽音樂，以增強身體資源與修復。

退休一年多來，沒有財務上包袱，把退休金當長期飯票，跟著先生及兒子開始學投資理財，接觸懵懂陌生的金融領域，才知隔行如隔山，深不可測，為免深涉只能按比例投資，免去燒腦傷神之苦。

以往因疫情影響，幾乎足不出戶，處於停機休眠狀態。今年重新連結社服（圖書館）擴大生活圈的軌道，一周數小時互動付出服務，讓自己變得更真誠、更健康、更充實了內在的快樂感。

長久來的好奇心和學習力，養成不錯閱讀習慣。所以挑戰新學習的寫作及書法，勇於嘗試、活到老學到老，就是未來人生指標。而親蜜關係一直是健康及幸福預測指標，要把握珍惜與家人好友共處快樂時光，培養愉快情緒，勤寫感謝日記，讓每天的開機都充滿元氣與動力。

疫情

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