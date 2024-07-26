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三高初期沒症狀 多虧健檢發現

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
血壓偏高者，要執行「722原則」量測血壓；連續7天量測、早上起床後及晚上睡覺前各量一次、每次量2遍。圖／123RF
血壓偏高者，要執行「722原則」量測血壓；連續7天量測、早上起床後及晚上睡覺前各量一次、每次量2遍。圖／123RF

過去無慢性疾病的45歲男性，自認身體狀況不錯，成人健檢卻發現，三高均超標，血壓竟高達159/111mmHg，空腹血糖202mg/dl（正常值<100mg/dl），總膽固醇243mg/dl（正常值<200mg/dl），糖化血色素也達10.8%，確診為高血壓、高血脂及糖尿病。經過生活型態調整及規律用藥，狀況獲得改善。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真表示，該患者健檢一堆紅字，至門診追蹤詢問發現，他喜歡甜食又少運動，雖沒有任何不適，卻已隱藏嚴重的慢性疾病風險，罹患三高而不自知。

三高在初期沒有明顯症狀，甚至沒有不適，常被忽略而延遲診斷。謝佳真指出，若沒有及早治療，身體長期處在高血壓、高血脂、高血糖的發炎狀態下，對各器官都會產生不可逆的傷害，包括心絞痛（狹心症、冠心症）、心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風、失智症、腎衰竭等。

現代人生活繁忙，普遍缺乏運動，飲食習慣不良，很多人自認為年輕、身體好而忽略健康檢查的重要性。據世界衛生組織資料顯示，心血管疾病每年造成全球約1790萬人死亡，心血管疾病風險因子包括三高及肥胖等。

謝佳真呼籲，早期辨識出高危險族群，並確實追蹤治療，能夠減少後續心血管疾病的發生。

國健署提供40至64歲民眾每3年1次；35歲以上且罹患小兒麻痺者、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務。45至79歲（原住民40至79歲）終身提供一次免費B肝、C肝篩檢。

謝佳真建議，除定期健檢外，身體健康應從日常生活做起。飲食以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，攝取天然原型食物，多喝白開水取代含糖飲料。更要養成運動習慣，快走、慢跑、騎自行車、走樓梯等都是不錯的運動。

血壓偏高者，要執行「722原則」量測血壓；連續7天量測、早上起床後及晚上睡覺前各量一次、每次量2遍。居家血壓應維持130/80mmHg以下，有慢性疾病者要規則服藥、定期回診，減少併發症或疾病惡化風險。

心血管疾病 運動 風險

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