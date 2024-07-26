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蔡兆勳將接台大金山分院長 要推在宅醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣老年學暨老年醫學會理事長、台大醫院緩和醫療科主任蔡兆勳，將接任台大金山分院院長。本報資料照片
台灣老年學暨老年醫學會理事長、台大醫院緩和醫療科主任蔡兆勳，將接任台大金山分院院長。本報資料照片

8月1日起，台大醫院金山分院院長將由現任台大緩和醫療科主任蔡兆勳接任。

台大金山分院為地區醫院，位處北海岸，高齡人口較多。目前也擔任台灣老年學暨老年醫學會理事長的蔡兆勳表示，上任後，將著重推動長者、生命末期病人的照護，以及在宅醫療。

台灣人口高齡問題嚴重，新北市金山區狀況更嚴峻，人口結構已達世界衛生組織訂定的超高齡社會標準。

蔡兆勳表示，台大金山分院的重要任務是社區民眾健康照護，因高齡居民比率較高，生命末期照護更顯重要。

他指出，許多病人因併發症問題反覆進出急診，但當地文化習慣在宅善終，為兼顧病人照護與文化傳統，將推動在宅醫療計畫，協助患者在家接受治療，家屬也不必至醫院陪伴，是較符合病人需求的作法。

目前蔡兆勳是台大醫院緩和醫療科主任，同時擔任台大醫院輔助暨整合醫學中心主任等職位，曾任台大醫學院家庭醫學科主任、台灣安寧緩和醫學學會理事長，現為常務理事。

蔡兆勳致力於推動安寧緩和醫療，歸納出的安寧照護原則，為許多安寧病房醫師與病人家屬溝通的重要依循。

新北市金山地區地廣人稀，在宅醫療需求高，現在醫院已提供遺族關懷、預立醫療照護諮商（ACP）、傷口視訊診療服務等，由醫護人員到民眾家中探訪，未來蔡兆勳將進一步推動在宅醫療，包括近期衛福部推動的在宅醫療計畫等。

台大醫學院 台大醫院

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