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凱米暴雨襲南台灣 醫師示警「這疾病患者」觸淹水區恐致敗血症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
凱米颱風在南部地區強降雨，造成高雄市大社區大淹水，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，皮膚接觸過汙水後，若出現紅腫癢症狀，應立即就醫。示意圖／記者劉學聖攝影
凱米颱風在南部地區強降雨，造成高雄市大社區大淹水，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，皮膚接觸過汙水後，若出現紅腫癢症狀，應立即就醫。示意圖／記者劉學聖攝影

凱米颱風挾帶狂風暴雨，高雄、台南等南部縣市出現多處嚴重淹水，不少民眾涉水撤離家園，或雙腳浸泡在污水中清理環境。開業皮膚科醫師趙昭明表示，暴雨帶來的環境積水，包含地下汙水、環境髒汙等，充斥著大量的病原菌，若接觸後皮膚出現任何紅腫現象，千萬別輕忽，恐是過敏性皮膚炎現象應立即就醫，特別呼籲糖尿病患者，若接觸到汙水後，皮膚開始搔癢，一定要盡速看診。

一位48歲居住在桃園的糖尿病女性患者，家裡住在位處低窪的海域附近，只要雨勢一大，家中就容易淹水，某次家中淹水，她照慣例穿著雨鞋清掃家園，但水的高度超過雨鞋，汙水全浸泡到鞋子中，她整整一天腳都泡在水中，後續下肢出現嚴重搔癢感，皮膚又腫又紅。她以為只要忍個幾天就沒事，但搔癢感愈來愈嚴重，一路往大腿竄，忍了三天才到皮膚科就醫。

趙昭明說，這名患者是他的老病人，出現搔癢感後，她忍不住抓了幾次，小腿出現如同刀片割傷的傷痕。患者自認血糖控制不錯，傷痕應該不會有大礙，但搔癢感一直沒止住，又讓她忍不住抓了又抓，就診時，已明顯感染，如果後續置之不理，嚴重可能會出現蜂窩性組織炎，甚至敗血症。

趙昭明說，淹水的汙水包含各種的病原菌，如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、黴菌等，即使是健康的民眾，皮膚長時間接觸到汙水，即使清洗擦乾，也可能引起過敏性皮膚炎，更何況是老人，又或是患有慢性病的患者。

他提醒，淹水過後，皮膚只要出現癢感，或是不明原因紅腫，應立即就醫，過敏性皮膚炎沒辦法靠「忍」，或是過幾天就能改善，得適當使用藥物才能緩解症狀。

凱米颱風 淹水 皮膚科 糖尿病

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