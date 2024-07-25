漫博首日因颱風取消 7月26日進場人次估上看15萬

2024漫畫博覽會原訂今天活動首日，但受颱風凱米影響而取消，明天起將迎接為期4天展期。主辦單位預估，明天將因活動取消1天而促進人潮，進場人次推估可突破去年15萬首日紀錄。

第23屆漫畫博覽會由中華動漫出版同業協進會主辦，協進會秘書長高世椿今天向中央社記者表示，漫博辦理比照台北市政府停班停課公告，昨晚確定今天無法如期舉辦活動後，有民眾退票，但更多民眾透過私訊臉書粉專、電話、信箱等方式，詢問後續4天展期是否受影響，今年聯名票販售情況更是熱門。

漫博在2020、2021年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，去年活動首日進場人次突破2019年13.5萬紀錄，直達15萬，5天活動更吸引64萬人次，創商機新台幣2.5億元。

高世椿推測，今年活動雖僅有4天，但總進場人次應仍可突破去年數量，再創新高。連2日近全台都停班停課狀況下，也較能放心特別從外縣市前來的漫迷，並不因此在昨天、今天冒險前來。

漫博因颱風取消1天影響活動，包含原訂於今天登場的日本BL漫畫「緋紅紀念-ripe-」作者簽名會、台灣女子團體「紫月光」簽名會、東立角色形象香水發布會等，其中購買「緋紅紀念-ripe-」作者簽名會活動簽名資格組的民眾，則會以登記地址為主，另外收到作者親簽簽名板。

「緋紅紀念-ripe-」作者特別透過手寫板向台灣讀者傳達遺憾心情，他表示，一直非常期待與讀者見面，「我個人也感到非常遺憾。我會用心地親自在壓克力簽名板上簽名，希望各位都能夠收到。我會繼續努力，希望下次還能獲得機會與各位見面，還請各位多多關照。」

第23屆漫畫博覽會明天起至29日，將在台北世貿一館登場。