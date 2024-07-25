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幸運兒是你嗎？ 小7開出千萬特別獎 只花了125元
統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出一位千萬特別獎、5位獲得200萬特獎、8位獲得雲端發票專屬獎100萬，其中千萬幸運兒在桃園市中壢區的7-ELEVEN政群門市購買125元的生活用品。
統一超表示，5位獲得2百萬特獎中，一人在新北市新莊區的7-ELEVEN龍安門市購買92元的統一瑞穗鮮乳；一人在新北市土城區的7-ELEVEN廷寮門市購買69元的統一純喫茶、鮮食；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN莊龍門市購買42元的鮮食；一人在高雄市鳥松區的7-ELEVEN新鳳松門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN校和門市購買220元的生活用品。
而全聯福利中心也開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在雲林麥寮中山門市，幸運中獎者消費154元購買咖啡飲品，其中144元以福利點數折抵，實際僅以全支付付款10元，即獲得特別獎1000萬元；特獎200萬開出門市為高雄阿蓮民族，幸運中獎者花費166元購買鮮奶，獲得特獎200萬元。
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