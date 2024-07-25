是你嗎？7-ELEVEN 5～6月統一發票千萬大獎在「這縣市」 還有5名200萬特獎

7-ELEVEN響應財政部雲端發票政策，持續加開「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，每期加開總價值400萬元的OPENPOINT點數獎項，本期已於7月25日抽出1萬7千名中獎會員。另今日（7月25日）配合財政部最新一期統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁，其中超級幸運兒只花125元買生活用品就中千萬大獎。

7-ELEVEN同時提醒，2024年3～4月期尚有13.4萬張、總計超過6,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於9月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。不僅如此，OPENPOINT會員存入會員載具的中獎發票六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票，可快速使用APP兌換超值優惠商品組合，除了新增冷凍御料小館、烘焙麵包，人氣組合CITY系列飲品也推出了新飲品組合，8月1日起將加入UNIDESIGN衛生紙，總計逾40種豐富多元兌領組合可自由選擇、最殺組合直接放大獎金1.9倍，兌換成功的商品提貨券及消費發票還能立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN兌換。

為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」將持續加開、每期加開總價值400萬元的OPENPOINT點數獎項，本期已於7月25日抽出1萬7千名中獎會員，並陸續於OPENPOINT APP的通知中心進行個人訊息推播，提醒會員留意訊息；下一期將以2024年7～8月統一發票為抽獎票券，一張發票等於一次中獎機會，將於9月加開送出2千名500點、1萬5千名200點OPENPOINT點數獎項，創造更多會員中獎機會，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

根據財政部7月25日公布最新一期2024年5～6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有1位消費者獲得千萬特別獎、5位獲得2百萬特獎、8位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

千萬大獎幸運兒在桃園市中壢區的7-ELEVEN政群門市購買125元的生活用品；還有5位獲得2百萬特獎，一人在新北市新莊區的7-ELEVEN龍安門市購買92元的統一瑞穗鮮乳；一人在新北市土城區的7-ELEVEN廷寮門市購買69元的統一純喫茶、鮮食；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN莊龍門市購買42元的鮮食；一人在高雄市鳥松區的7-ELEVEN新鳳松門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN校和門市購買220元的生活用品。