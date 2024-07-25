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只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

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只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落這縣市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出113年5、6月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出113年5、6月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供

財政部稍早公布了113年5、6月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在雲林麥寮中山門市，幸運中獎者消費154元購買咖啡飲品，其中144元以福利點數折抵，實際僅以全支付付款10元，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為高雄阿蓮民族，幸運中獎者花費166元購買鮮奶，獲得特獎200萬元。

全聯113年5、6月份共開出超過24萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

特別獎 統一發票 身分證

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