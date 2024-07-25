只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落這縣市

蘋果（Apple）今（2024）年剩下不到2個月，將在9月推出全新手機iPhone 16系列，也是蘋果首款「AI手機」，不過外界爆料明（2025）年的iPhone 17其實更讓人期待，甚至蘋果首支摺疊手機也傳出正在製作中，會比摺疊iPad還要率先推出。

2024-07-25 16:32