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只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

是你嗎？在小七買125元生活用品就中發票千萬大獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
財政部最新一期統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。 統一超/提供
財政部最新一期統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。 統一超/提供

財政部7月25日公布最新一期2024年5-6月統一發票中獎號碼，統一超共有1位消費者獲得千萬特別獎、5位獲得2百萬特獎、8位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，這位幸運兒在桃園市中壢區的7-ELEVEN政群門市購買125元的生活用品；還有5位獲得2百萬特獎！一人在新北市新莊區的7-ELEVEN龍安門市購買92元的統一瑞穗鮮乳；一人在新北市土城區的7-ELEVEN廷寮門市購買69元的統一純喫茶、鮮食；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN莊龍門市購買42元的鮮食；一人在高雄市鳥松區的7-ELEVEN新鳳松門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN校和門市購買220元的生活用品。

另有8位雲端發票專屬獎百萬得主，包括一人在新北市蘆洲區的7-ELEVEN民仁門市購買48元的零食；一人在彰化縣北斗鎮的7-ELEVEN斗金門市購買196元的飲料、生活用品；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN新海門市購買68元的鮮食、茶葉蛋; 一人在台北市信義區的7-ELEVEN信福門市購買23元的麵包；一人在嘉義市東區的7-ELEVEN臻暉門市購買25元的統一麥香飲料；一人在台中市中區的7-ELEVEN鑫中華門市購買45元的CITY CAFE；一人在高雄市左營區的7-ELEVEN瑞福門市購買114元的零食、CITY CAFE、飲料；一人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN比利門市購買72元的統一瑞穗鮮乳、鮮食。

零食

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