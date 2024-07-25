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淹水也要顧防疫 羅一鈞提醒「3種傳染病」颱風後須留心

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
凱米颱風襲台，高雄市昨天深夜起降下驚人雨勢，愛河水位也暴漲外溢。疾管署提醒，泡過水或解凍過久的食物請勿食用。記者劉學聖/攝影
凱米颱風襲台，高雄市昨天深夜起降下驚人雨勢，愛河水位也暴漲外溢。疾管署提醒，泡過水或解凍過久的食物請勿食用。記者劉學聖/攝影

凱米颱風侵襲台灣，部分地區傳出災情，多地停電、停水，更有地區淹水。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，民眾處理積水之後，務必留意飲食衛生，清理家園時要穿著適當防護裝備，徹底清除積水，以免感染鉤端螺旋體、類鼻疽以及登革熱

大雨過後，疾管署提醒民眾落實三步驟防疫：

一、清除病媒蚊孳生源，預防登革熱。

二、清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。

三、注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病

羅一鈞指出，2005年海棠颱風來襲時，曾經在南部二仁溪一代爆發類鼻疽疫情，累積24例病例，其中6名死亡。2009年莫拉克颱風時，在屏東萬丹鄉也曾爆發鉤端螺旋體群聚感染事件，一共114人確診，包含1人死亡。

豪雨過後，易產生汙水、汙泥或災害廢棄物。羅一鈞提醒，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物，如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

另外，羅一鈞表示，颱風後一周為登革熱防治關鍵期，今年本土疫情累積166例，雖然沒有去年嚴峻，但是境外移入病例146例，已是5年同期新高，仍然要留意，大雨過後應主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」。

他特別提醒，南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

羅一鈞也說，風雨過後，蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限水或停水地區，民眾務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限水與停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

傳染病 凱米颱風 登革熱 羅一鈞

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