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凱米發威 中南部農損預料飆升 菜價恐看漲

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
凱米颱風外圍環流持續帶來驚人雨量，根據農糧署截至今天中午11時統計，農業產物及民間設施估計損失計5078萬元，其中以花蓮縣3310萬元農損居多。本報資料照
凱米颱風外圍環流持續帶來驚人雨量，根據農糧署截至今天中午11時統計，農業產物及民間設施估計損失計5078萬元，其中以花蓮縣3310萬元農損居多。本報資料照

凱米颱風雖已出海，但外圍環流持續帶來驚人雨量，根據農糧署截至今天中午11時統計，農業產物及民間設施估計損失計5078萬元，其中以花蓮縣3310萬元農損居多。這只是初期損害統計，隨著中南部災情傳出，後續幾天農損金額恐怕將直線上升，連帶菜價也不排除會飆漲。

根據縣市受損情形統計，花蓮縣損失3310萬元（占65%）、屏東縣損失1144萬元（占23%）、宜蘭縣損失372萬元（占7%）、南投縣損失137萬元（占3%）及高雄市損失100萬元（占2%）較為嚴重。

農產估計損失金額約4776萬元，農作物被害面積705公頃，損害程度22％，換算無收穫面積154公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積194公頃，損害程度23％，換算無收穫面積45公頃，損失金額1446萬元，其次為西瓜、龍鬚菜、韭菜及芋等。

民間設施損失部分，農業設施估計損失金額301萬元，主因為屏東縣水平棚架網室受損，災情報告資料仍在持續彙整更新。

凱米颱風 災損 菜價 農糧署 雨量

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