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凱米颱風襲台災情不斷 民眾就醫沒健保卡也無妨
凱米颱風侵襲台灣，部分地區傳出災情，多地區停電、停水，更有淹水蔓延。健保署考量民眾可能有就醫需求卻沒有健保卡，因此請各醫院協助以「例外就醫」提供醫療服務，民眾若是在颱風期間毀損、遺失健保卡也可以申請免費換發新卡。
健保署表示，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，請在「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別(門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。
另外，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「凱米颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678(不須加區域碼)，手機請改撥(02)4128-678洽詢。
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