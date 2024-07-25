快訊

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

高雄愛河撐不住了！黃泥水溢堤衝入周邊社區 消防員「游泳」才能救災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風漸遠離 預期旅客午後湧入桃機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業，預計中午開始有大量旅客入出境，請旅客預先確認航班資訊及聯外交通資訊。記者黃仲明／攝影
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業，預計中午開始有大量旅客入出境，請旅客預先確認航班資訊及聯外交通資訊。記者黃仲明／攝影

颱風凱米逐漸遠離，桃園國際機場今天（25日）航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制，全力配合航班起降調度停機位。統計至上午7時30分，今天共204航班取消或延誤，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前應向航空公司查詢最新航班資訊，並確認聯外交通方式。

機場公司表示，因應凱米颱風遠離，航班陸續恢復原有運作，今日上午9時召開第6次應變會議，邀集相關單位協調復原疏運作業。桃園機場中午起進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於13時至23時，約占全日航班數8成，尖峰期航班數為461架次；為消化受颱風影響航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形，請旅客耐心等候。

機場公司指出，復原疏運作業已預先協調航空公司調整航班、請海關、證照查驗、檢疫及安檢等CIQS通關單位增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

因颱風逐漸遠離，桃園機場觀景台提前於今天中午12時開放。原定昨日抵達的阿聯酋航空EK-366航班延誤一日，與今天的EK-366將有兩架A380航機抵達，將分別安排停靠C2、D6停機位，並備妥作業人力與資源，妥善處理A380連續到場的大量旅客需求。

凱米颱風 桃園機場 航班

延伸閱讀

凱米降雨致信義鄉道路積水不退 雙龍村路面竟出現天坑

凱米橫掃南投4萬多戶停電 土石流、坍方讓搶修困難

中南部災情慘 鄭明典解釋「地形鎖住」：地形雨會拉住颱風

凱米造成台南8493戶停電 台電人員冒雨入山砍樹搶修

相關新聞

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

今（113）年5-6月期統一發票獎今天中午電視直播開獎，將開出千萬特別獎、200萬元特獎各1組、20萬元頭獎3組。

獨／傳有飼料大廠抗議前降價0.5元 8月1日陳抗添變數

由於近幾個月蛋價走低，許多蛋農不滿生產成本與價格落差造成入不敷出，日前中華民國養雞協會宣布將在8月1日到台南市大成長城企...

凱米颱風+庫頁島火山影響 桃機午後湧出入境航班恐延誤

受凱米颱風影響，桃園國際機場截至上午7時30分統計，今共計204航班取消或延誤，預計中午起將會進入疏運階段，預估全日航班...

凱米颱風漸遠離 預期旅客午後湧入桃機

颱風凱米逐漸遠離，桃園國際機場今天（25日）航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制...

熱帶魚好看別亂吃！「雪卡毒素」無色無味 當心吃下肚

這兩天颱風來襲，但颱風過後持續炎熱。每年的夏天都是此生最涼爽的夏天，全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加。...

不想成為肝癌候選人！國健署提供篩檢 符合條件就免費

衛福部喊出超前世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，提前在2025年消除C型肝炎。衛福部國健署署長吳昭軍表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。