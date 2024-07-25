凱米颱風漸遠離 預期旅客午後湧入桃機

颱風凱米逐漸遠離，桃園國際機場今天（25日）航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制，全力配合航班起降調度停機位。統計至上午7時30分，今天共204航班取消或延誤，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前應向航空公司查詢最新航班資訊，並確認聯外交通方式。

機場公司表示，因應凱米颱風遠離，航班陸續恢復原有運作，今日上午9時召開第6次應變會議，邀集相關單位協調復原疏運作業。桃園機場中午起進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於13時至23時，約占全日航班數8成，尖峰期航班數為461架次；為消化受颱風影響航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形，請旅客耐心等候。

機場公司指出，復原疏運作業已預先協調航空公司調整航班、請海關、證照查驗、檢疫及安檢等CIQS通關單位增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

因颱風逐漸遠離，桃園機場觀景台提前於今天中午12時開放。原定昨日抵達的阿聯酋航空EK-366航班延誤一日，與今天的EK-366將有兩架A380航機抵達，將分別安排停靠C2、D6停機位，並備妥作業人力與資源，妥善處理A380連續到場的大量旅客需求。