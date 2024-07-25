不想成為肝癌候選人！國健署提供篩檢 符合條件就免費

衛福部喊出超前世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，提前在2025年消除C型肝炎。衛福部國健署署長吳昭軍表示，目前C肝消除只剩最後一哩路，呼籲45至79歲民眾，未接受B、C型肝炎篩檢者，盡速受檢，若檢出病毒性肝炎者，使用C肝藥物後，治癒率近99%，且由健保全額給付。

國健署109年擴大成人B、C型肝炎篩檢服務對象，篩檢人數已從擴大前每年僅篩檢8.5萬人，增加至每年可篩檢80至100萬人。吳昭軍表示，衛福部最新公布的「112年國人死因統計結果」顯示，112年慢性肝病及肝硬化死亡人數為3813人，較111年減少294人，死亡人數下降，死亡率下降7.2%；111年慢性肝病及肝硬化退出國人十大死因。

吳昭軍表示，國健署113年起提升醫療院所的成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢費用，由200元提升至370元；再針對主動轉介及後續積極檢驗病毒之醫療院所各獎勵100元，鼓勵更多醫療團隊及醫事人員參與，主動發現個案，積極關懷須治療之民眾。

另，吳昭軍表示，考量山地偏鄉離島地區抽血不便，國健署採購C肝抗體快篩試劑予縣市衛生局，以找出C肝抗體民眾，進行C肝RNA病毒量檢驗，希望縮短城鄉差異，目前已有許多山地鄉，比一般鄉鎮更早根除。

國健署建議，民眾要避免接觸感染B、C型肝炎危險因子，如不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為；若需要穿耳洞、刺青工具等行為，則需充分消毒滅菌，並養成良好個人衛生習慣，不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪；不從事無保護的性行為，並透過B、C型肝炎篩檢及早發現、及早治療。

民眾利用國民健康署「健康九九+」網站https://health99.hpa.gov.tw/material/7307，進一步了解病毒性肝炎防治資訊。