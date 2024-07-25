聽新聞
test
0:00 / 0:00
不想成為肝癌候選人！國健署提供篩檢 符合條件就免費
衛福部喊出超前世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，提前在2025年消除C型肝炎。衛福部國健署署長吳昭軍表示，目前C肝消除只剩最後一哩路，呼籲45至79歲民眾，未接受B、C型肝炎篩檢者，盡速受檢，若檢出病毒性肝炎者，使用C肝藥物後，治癒率近99%，且由健保全額給付。
國健署109年擴大成人B、C型肝炎篩檢服務對象，篩檢人數已從擴大前每年僅篩檢8.5萬人，增加至每年可篩檢80至100萬人。吳昭軍表示，衛福部最新公布的「112年國人死因統計結果」顯示，112年慢性肝病及肝硬化死亡人數為3813人，較111年減少294人，死亡人數下降，死亡率下降7.2%；111年慢性肝病及肝硬化退出國人十大死因。
吳昭軍表示，國健署113年起提升醫療院所的成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢費用，由200元提升至370元；再針對主動轉介及後續積極檢驗病毒之醫療院所各獎勵100元，鼓勵更多醫療團隊及醫事人員參與，主動發現個案，積極關懷須治療之民眾。
另，吳昭軍表示，考量山地偏鄉離島地區抽血不便，國健署採購C肝抗體快篩試劑予縣市衛生局，以找出C肝抗體民眾，進行C肝RNA病毒量檢驗，希望縮短城鄉差異，目前已有許多山地鄉，比一般鄉鎮更早根除。
國健署建議，民眾要避免接觸感染B、C型肝炎危險因子，如不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為；若需要穿耳洞、刺青工具等行為，則需充分消毒滅菌，並養成良好個人衛生習慣，不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪；不從事無保護的性行為，並透過B、C型肝炎篩檢及早發現、及早治療。
民眾利用國民健康署「健康九九+」網站https://health99.hpa.gov.tw/material/7307，進一步了解病毒性肝炎防治資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言