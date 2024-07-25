快訊

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

高雄愛河撐不住了！黃泥水溢堤衝入周邊社區 消防員「游泳」才能救災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風+庫頁島火山影響 桃機午後湧出入境航班恐延誤

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場公司預計中午起將會進入疏運階段，入出境高峰集中於下午1時至晚間11時。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司預計中午起將會進入疏運階段，入出境高峰集中於下午1時至晚間11時。圖／桃園機場公司提供

凱米颱風影響，桃園國際機場截至上午7時30分統計，今共計204航班取消或延誤，預計中午起將會進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於下午1時至晚間11時（航班數461架次，約占全日航班數8成），為消化受颱風影響航班，及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形。

機場公司表示，隨著颱風逐漸遠離，機場航班陸續恢復原有運作，今上午召開第6次應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象臺及國籍航空業者等單位共同協調復原疏運作業。桃園機場中午起將會進入疏運階段，為消化受颱風影響航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形。

機場公司指出，因應颱風過後復原疏運作業，已預先協調航空公司調整航班、請CIQS（通關單位）增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

機場公司表示，桃園機場觀景臺原定暫停開放至26日上午，因颱風逐漸遠離，經評估後將提前於今天中午12時開放。另受颱風影響，原定昨天抵達的阿聯酋EK366航班延誤一日，與今日的EK366將有兩架A380航機抵達，機場將安排停靠C2、D6等停機位，並備妥作業人力與資源，妥善處理A380連續到場的大量旅客需求。

凱米颱風 桃園機場 航班

延伸閱讀

凱米襲捲高雄 愛河水暴漲、高雄港海浪湧上碼頭

影／凱米颱風強降雨 高雄美術館區大淹水

浙江防凱米颱風 緊急疏散多座海島遊客與人員

影／凱米颱風強降雨 高雄鼓山下水道湧水加劇淹水災情

相關新聞

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

今（113）年5-6月期統一發票獎今天中午電視直播開獎，將開出千萬特別獎、200萬元特獎各1組、20萬元頭獎3組。

獨／傳有飼料大廠抗議前降價0.5元 8月1日陳抗添變數

由於近幾個月蛋價走低，許多蛋農不滿生產成本與價格落差造成入不敷出，日前中華民國養雞協會宣布將在8月1日到台南市大成長城企...

凱米颱風+庫頁島火山影響 桃機午後湧出入境航班恐延誤

受凱米颱風影響，桃園國際機場截至上午7時30分統計，今共計204航班取消或延誤，預計中午起將會進入疏運階段，預估全日航班...

凱米颱風漸遠離 預期旅客午後湧入桃機

颱風凱米逐漸遠離，桃園國際機場今天（25日）航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制...

熱帶魚好看別亂吃！「雪卡毒素」無色無味 當心吃下肚

這兩天颱風來襲，但颱風過後持續炎熱。每年的夏天都是此生最涼爽的夏天，全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加。...

不想成為肝癌候選人！國健署提供篩檢 符合條件就免費

衛福部喊出超前世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，提前在2025年消除C型肝炎。衛福部國健署署長吳昭軍表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。