凱米颱風+庫頁島火山影響 桃機午後湧出入境航班恐延誤

受凱米颱風影響，桃園國際機場截至上午7時30分統計，今共計204航班取消或延誤，預計中午起將會進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於下午1時至晚間11時（航班數461架次，約占全日航班數8成），為消化受颱風影響航班，及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形。

機場公司表示，隨著颱風逐漸遠離，機場航班陸續恢復原有運作，今上午召開第6次應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象臺及國籍航空業者等單位共同協調復原疏運作業。桃園機場中午起將會進入疏運階段，為消化受颱風影響航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形。

機場公司指出，因應颱風過後復原疏運作業，已預先協調航空公司調整航班、請CIQS（通關單位）增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

機場公司表示，桃園機場觀景臺原定暫停開放至26日上午，因颱風逐漸遠離，經評估後將提前於今天中午12時開放。另受颱風影響，原定昨天抵達的阿聯酋EK366航班延誤一日，與今日的EK366將有兩架A380航機抵達，機場將安排停靠C2、D6等停機位，並備妥作業人力與資源，妥善處理A380連續到場的大量旅客需求。