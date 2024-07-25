快訊

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

高雄愛河撐不住了！黃泥水溢堤衝入周邊社區 消防員「游泳」才能救災

風雨減弱 外交部25日提供緊急領取護照服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

受到凱米颱風來襲影響，全台各地方政府接連兩日宣布停止上班上課，外交部領事事務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱的前提下，將於7月25日（星期四）下午3時至5時提供個人及旅行社緊急領取護照服務。

外交部領事事務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱的前提下，將於今日下午3時至5時提供個人及旅行社緊急領取護照服務（但預訂7月24日中午12時30分以後領取的「速件」尚未製作完成，無法發照），但其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等仍暫停。外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處因當地風雨仍大，為民眾及同仁安全考量，依舊配合停班。

外交部領事事務局特別提醒有緊急領取護照需求的民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照。另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。

凱米颱風 護照

延伸閱讀

2024年全球最強護照出爐！ 「台灣」名列33、免簽通行141國 「這國家」連2年奪冠

林佳龍榮邦政策第一箭：邀科技業者組團訪巴拉圭

海地暴亂告一段落 外交部：協商援助非殺傷性警用裝備

漢光演習是「以武拒統」？ 外交部：不接受他國說三道四

相關新聞

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

今（113）年5-6月期統一發票獎今天中午電視直播開獎，將開出千萬特別獎、200萬元特獎各1組、20萬元頭獎3組。

獨／傳有飼料大廠抗議前降價0.5元 8月1日陳抗添變數

由於近幾個月蛋價走低，許多蛋農不滿生產成本與價格落差造成入不敷出，日前中華民國養雞協會宣布將在8月1日到台南市大成長城企...

凱米颱風+庫頁島火山影響 桃機午後湧出入境航班恐延誤

受凱米颱風影響，桃園國際機場截至上午7時30分統計，今共計204航班取消或延誤，預計中午起將會進入疏運階段，預估全日航班...

凱米颱風漸遠離 預期旅客午後湧入桃機

颱風凱米逐漸遠離，桃園國際機場今天（25日）航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制...

熱帶魚好看別亂吃！「雪卡毒素」無色無味 當心吃下肚

這兩天颱風來襲，但颱風過後持續炎熱。每年的夏天都是此生最涼爽的夏天，全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加。...

不想成為肝癌候選人！國健署提供篩檢 符合條件就免費

衛福部喊出超前世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，提前在2025年消除C型肝炎。衛福部國健署署長吳昭軍表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。