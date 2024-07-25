風雨減弱 外交部25日提供緊急領取護照服務
受到凱米颱風來襲影響，全台各地方政府接連兩日宣布停止上班上課，外交部領事事務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱的前提下，將於7月25日（星期四）下午3時至5時提供個人及旅行社緊急領取護照服務。
外交部領事事務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱的前提下，將於今日下午3時至5時提供個人及旅行社緊急領取護照服務（但預訂7月24日中午12時30分以後領取的「速件」尚未製作完成，無法發照），但其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等仍暫停。外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處因當地風雨仍大，為民眾及同仁安全考量，依舊配合停班。
外交部領事事務局特別提醒有緊急領取護照需求的民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照。另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。
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