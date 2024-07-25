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颱風凱米致農產區雨勢大 北農26日開市供應估減少

中央社／ 台北25日電

颱風凱米為中南部帶來大量雨水，農糧署副署長姚志旺今天表示，台北果菜批發市場今天休市，因為南部蔬菜主產區高雄梓官雨勢大，加上路、橋封閉，明天開市蔬果供應量估會減少。

由台北農產運銷股份有限公司營運的台北果菜批發市場，原本就排定25日休市。今天傳統市場的攤商仍有營運的業者，門市裡的葉菜、根莖類的上架種類、數量明顯減少，高麗菜每台斤新台幣39元，一顆通常重約2台斤半，約百來元。

因為颱風凱米來襲影響，為農業主產區的中南部帶來超大雨勢，姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，北農明天開市，蔬菜、水果的供應量應該都會減少。

他說，南部蔬菜主產區的高雄梓官雨勢大，其他產地正在搜集實況中，由於雨大會影響採收，為了安全，部分路、橋也有封閉，明天台北果菜批發市場到貨的蔬果供應量估會減少。

凱米颱風 北農 農糧署

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