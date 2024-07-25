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獨／傳有飼料大廠抗議前降價0.5元 8月1日陳抗添變數
由於近幾個月蛋價走低，許多蛋農不滿生產成本與價格落差造成入不敷出，日前中華民國養雞協會宣布將在8月1日到台南市大成長城企業公司前抗議。根據最新消息指出，農民和飼料廠雙方日前均進一步展現善意，已有國內知名飼料大廠每公斤降價0.5元，若其他廠紛紛跟進，將為8月的街頭陳抗增添變數。
日前全國養雞協會指出，飼料價格居高不下，每公斤飼料14到16元的價格比飼料大漲前的每公斤12元還高，6月中在雙方開會討論下，飼料公會公告每公斤降價0.4元，但和農民期望的降價1元仍有落差，因此決定號召全國雞農與蛋農在8月1日到台南市永康區的大成長城企業公司抗議。
根據業界消息人士指出，農業部期許農民與飼料廠的協商能有好的結果，最新消息是已有國內大型知名飼料公司每公斤飼料調降0.5元，為農民宣布上街陳抗前降價的第一槍。
農業部畜牧司副司長李宜謙表示，因為買賣是雙方合意的契約行為，農業部並沒有立場建議任何價格應該調整，因此前天中央畜產會已經出面請雙方坐下來談，會中大家也有展現誠意，至於是否還會有陳抗，據說農民態度已有鬆動，但還要再進一步確認，希望會有好的結果。
飼料業者S先生表示，若全部飼料廠都同時調降會被認為是聯合行為，公平會也不允許，但預期其他飼料廠會紛紛跟進降價，雖然日前雙方相談「尚屬愉快」，但也得知若星期五前還未有善意回應，也就是他廠沒有合理降價的話，仍不排除農民會在8月1日上街。
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